Η συνολική μισθοδοσία του ομίλου ανήλθε σε 902 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών εισφορών 255 εκατ. ευρώ.

Πάνω από το επίπεδο των 6 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το 2025 ο κύκλος εργασιών του ομίλου Σκλαβενίτη, με την εταιρεία να καταγράφει αύξηση πωλήσεων, επενδύσεων και απασχόλησης, ενώ συνεχίζει την ανάπτυξη του δικτύου της.

Σε επίπεδο ομίλου, στον οποίο περιλαμβάνονται οι Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, η Σκλαβενίτης Κύπρου, η Χαλκιαδάκης και η The Mart, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 6,13 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 5,56 δισ. ευρώ το 2024. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 99,5 εκατ. ευρώ, με καθαρό περιθώριο κέρδους 1,6%, ενώ οι επενδύσεις έφθασαν τα 228 εκατ. ευρώ.

Η συνολική μισθοδοσία του ομίλου ανήλθε σε 902 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών εισφορών 255 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του έτους ο όμιλος διέθετε 542 καταστήματα, από 539 το 2024, ενώ ο μέσος ημερήσιος αριθμός πελατών αυξήθηκε σε 776.000 από 712.000. Το προσωπικό έφθασε τους 42.415 εργαζομένους, έναντι 39.835 έναν χρόνο νωρίτερα.

Οι Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης κατέγραψαν κύκλο εργασιών 5,1 δισ. ευρώ, από 4,65 δισ. ευρώ το 2024, και καθαρά κέρδη 95,9 εκατ. ευρώ. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 1,9%, ενώ οι επενδύσεις ανήλθαν σε 192,5 εκατ. ευρώ.

Το δίκτυο της εταιρείας αριθμούσε 460 καταστήματα στο τέλος του 2025, έναντι 457 το προηγούμενο έτος. Ο μέσος ημερήσιος αριθμός πελατών αυξήθηκε στις 683.000 από 638.000, ενώ οι εργαζόμενοι έφθασαν τους 35.965, από 33.957 το 2024.

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2.000 νέες θέσεις εργασίας

Κατά τη διάρκεια του 2025 δημιουργήθηκαν περισσότερες από 2.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ διατέθηκαν 38,7 εκατ. ευρώ για πρωτοβουλίες οικονομικής ενίσχυσης των εργαζομένων. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκε νέα μισθολογική παρέμβαση, συνολικού ύψους άνω των 22,2 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά περίπου 30.000 εργαζομένους.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του 2025 περιέλαβε την επέκταση του δικτύου με νέα καταστήματα σε Πάτμο, Κρανίδι και Παραλίμνιο Ιωαννίνων, καθώς και την κατασκευή κέντρου διανομής ξηρού φορτίου, επιφάνειας 75.000 τ.μ., στη Φούσα Ασπροπύργου. Παράλληλα, δημιουργήθηκε νέο κέντρο διανομής παραγγελιών eMarket στα Σπάτα και πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις σε ψηφιακό μετασχηματισμό και ενεργειακές αναβαθμίσεις.

Για την περίοδο 2026-2027 η εταιρεία σχεδιάζει να διατηρήσει τις ετήσιες επενδύσεις περίπου στα επίπεδα του 2025. Στο πλαίσιο της επέκτασης έχουν ήδη ανοίξει δύο νέα εταιρικά καταστήματα στη Γλυφάδα και στο Βαθύ Σάμου, ενώ δύο καταστήματα franchise στην Πάρο εντάχθηκαν στο εταιρικό δίκτυο.

Παράλληλα αναπτύσσεται το νέο format Food to Go, με τέσσερα πιλοτικά σημεία σε Σύνταγμα, Αμπελοκήπους, Μαρούσι και Κουκάκι. Στα επόμενα σχέδια περιλαμβάνονται η δημιουργία Food Hall στην περιοχή του Ρέντη, η κατασκευή νέου κέντρου διανομής προϊόντων ελεγχόμενης θερμοκρασίας 45.000 τ.μ. στη Φούσα Ασπροπύργου και η περαιτέρω ανάπτυξη του Food to Go, τόσο με νέα πιλοτικά σημεία όσο και μέσω μοντέλου franchise.