Ο ενοποιημένος κύκλος για το Πλαίσιο Computers διαμορφώθηκε στα 498,7 εκατ. ευρώ, έναντι 480,1 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 3,9%.

Ισχυρή ανάπτυξη σε επίπεδο πωλήσεων και σημαντική ανάκαμψη της κερδοφορίας κατέγραψε η Πλαίσιο Computers κατά τη χρήση του 2025, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση και καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ στις 25 Ιουνίου 2026.

Η εταιρείασυνέχισε για τρίτη διαδοχική χρονιά να καταγράφει ιστορικό υψηλό κύκλου εργασιών, ενισχύοντας παράλληλα τα περιθώρια κέρδους, μειώνοντας τον τραπεζικό της δανεισμό και προχωρώντας σε νέες επενδύσεις τόσο στο φυσικό δίκτυο καταστημάτων όσο και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 498,7 εκατ. ευρώ, έναντι 480,1 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 3,9%. Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 6,4% και ανήλθε στα 89,5 εκατ. ευρώ, από 84,1 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, με αποτέλεσμα το μικτό περιθώριο κέρδους να βελτιωθεί στο 17,9% από 17,5%. Σύμφωνα με τη διοίκηση, στην ενίσχυση των πωλήσεων συνέβαλαν καθοριστικά τόσο η υλοποίηση του επιδοτούμενου προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ Β'» όσο και η ανάπτυξη του δικτύου φυσικών καταστημάτων.

Η βελτίωση αποτυπώθηκε ακόμη πιο έντονα στην τελική γραμμή των αποτελεσμάτων. Τα κέρδη προ φόρων υπερδιπλασιάστηκαν, αυξανόμενα κατά 124,3%, στα 5,5 εκατ. ευρώ από 2,46 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,2 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 1,28 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας εντυπωσιακή άνοδο 227,7%. Παράλληλα, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 3,3%, στα 87,2 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, της αύξησης του μισθολογικού κόστους και των αποσβέσεων που συνδέονται με την ανάπτυξη του δικτύου. Ωστόσο, η αύξηση αυτή ήταν χαμηλότερη από τη βελτίωση του μικτού κέρδους, γεγονός που ενίσχυσε τη λειτουργική αποδοτικότητα του ομίλου. Επιπλέον, τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 21%, ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων και της σταδιακής αποπληρωμής του δανεισμού.

Η εικόνα του ισολογισμού παρέμεινε ιδιαίτερα ισχυρή. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός περιορίστηκε στα 1,3 εκατ. ευρώ, από 4,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, καταγράφοντας μείωση 71%. Η διοίκηση επισημαίνει ότι τα ταμειακά διαθέσιμα υπερκαλύπτουν το σύνολο των τραπεζικών υποχρεώσεων, γεγονός που προσδίδει στον όμιλο υψηλή χρηματοοικονομική ευελιξία και περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο ρευστότητας. Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο όμιλος εξακολουθεί να διαθέτει εγκεκριμένα πιστωτικά όρια από συνεργαζόμενα τραπεζικά ιδρύματα, χωρίς να αντιμετωπίζει προβλήματα χρηματοδότησης.

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Οι βασικοί δείκτες αποδοτικότητας εμφάνισαν επίσης βελτίωση. Το καθαρό περιθώριο κέρδους προ φόρων αυξήθηκε στο 1,1% από 0,5%, ενώ η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 5,3% έναντι 2,4% το 2024. Παράλληλα, ο δείκτης γενικής ρευστότητας παρέμεινε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, στο 164,2%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας.

Νέο κατάστημα στα Μελίσσια

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η Πλαίσιο συνέχισε την οργανική της ανάπτυξη με τη λειτουργία νέου καταστήματος στα Μελίσσια, αυξάνοντας το δίκτυό της σε 27 καταστήματα πανελλαδικά, ενώ παράλληλα επένδυσε στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων σημείων πώλησης. Στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού ολοκληρώθηκε η μετάβαση στις νέες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου Plaisio.gr και PlaisioPro.gr, εγκαταστάθηκε νέα πλατφόρμα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης μέσω Genesys και ξεκίνησε η υλοποίηση του νέου πληροφοριακού συστήματος SAP S/4HANA, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό τεχνολογικό πυλώνα της εταιρείας τα επόμενα χρόνια.

Η διοίκηση επισημαίνει ακόμη ότι η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει υψηλή. Οι εμπορικές απαιτήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 33,2 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με το 2024, ενώ το ποσοστό των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις περιορίστηκε στο 4,1% από 5,6%, αντανακλώντας τη συνεχή παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου και τη διατήρηση υγιούς πελατολογίου. Τα αποθέματα αυξήθηκαν στα 79,8 εκατ. ευρώ από 71,9 εκατ. ευρώ, ωστόσο η διοίκηση σημειώνει ότι το ποσοστό απαξίωσης μειώθηκε στο 8,4% από 9,3%, καθώς περιορίστηκε ο χρόνος παραμονής των προϊόντων στις αποθήκες.

Σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, ο μέσος αριθμός εργαζομένων του ομίλου αυξήθηκε σε 1.636 άτομα από 1.566 το 2024, εξέλιξη που συνδέεται με την επέκταση των δραστηριοτήτων και τη λειτουργία νέων καταστημάτων. Παράλληλα, η εταιρεία αναφέρει ότι συνεχίζει να επενδύει στην εκπαίδευση του προσωπικού και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του στο ψηφιακό περιβάλλον.

Για το 2026, η διοίκηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, επισημαίνοντας ότι, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η εταιρεία δεν έχει άμεση εμπορική έκθεση στις συγκεκριμένες αγορές. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η άνοδος του ενεργειακού κόστους, οι πληθωριστικές πιέσεις και η πιθανή επιβράδυνση της κατανάλωσης ενδέχεται να επηρεάσουν το οικονομικό περιβάλλον, διατηρώντας ως βασική στρατηγική τη συνέχιση των επενδύσεων και την οργανική ανάπτυξη του ομίλου.