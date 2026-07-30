Η επανάληψη των επιθέσεων προκαλεί πλέον εντονότερη ανησυχία, καθώς δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά αλλά για μια σειρά χτυπημάτων σε πλοία και ενεργειακές υποδομές που συνδέονται με τη μεταφορά πετρελαίου μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Νέο επεισόδιο στην αλυσίδα επιθέσεων κατά δεξαμενόπλοιων στη Μαύρη Θάλασσα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, με δύο πλοία ελληνικών συμφερόντων να δέχονται χτυπήματα από drones κοντά στο Νοβοροσίσκ.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν το Nissos Sifnos της Okeanis Eco Tankers, συμφερόντων της οικογένειας Αλαφούζου, και το Marathi της Dynacom Tankers του Γιώργου Προκοπίου, τα οποία κατευθύνονταν προς τις εγκαταστάσεις της Caspian Pipeline Consortium (CPC) για φόρτωση καζακικού αργού.

Το νέο περιστατικό, ωστόσο, δεν είναι το πρώτο. Μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχαν καταγραφεί ανάλογα χτυπήματα σε πλοία της Dynacom, καθώς και σε δεξαμενόπλοια ναυλωμένα από τη Chevron. Παράλληλα, οι εγκαταστάσεις της CPC έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο επιθέσεων με drones, μετατρέποντας την περιοχή σε ζώνη αυξημένου κινδύνου για την εμπορική ναυσιπλοΐα.

Η επανάληψη των επιθέσεων προκαλεί πλέον εντονότερη ανησυχία, καθώς δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά αλλά για μια σειρά χτυπημάτων σε πλοία και ενεργειακές υποδομές που συνδέονται με τη μεταφορά πετρελαίου μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Το Nissos Sifnos επλήγη στις 01:48 τοπική ώρα, ενώ προετοιμαζόταν να φορτώσει αργό πετρέλαιο του Καζακστάν. Οι ζημιές ήταν περιορισμένες, χωρίς να καταγραφεί διαρροή ή περιβαλλοντική ρύπανση, και το πλοίο συνέχισε κανονικά το ταξίδι του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Marathi δέχθηκε επίθεση περίπου έξι ναυτικά μίλια από το τερματικό του Νοβοροσίσκ. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στο πλοίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, με το πλήρωμα να επιχειρεί να τη θέσει υπό έλεγχο.

Μετά τα νέα χτυπήματα, η CPC ανέστειλε εκ νέου τις φορτώσεις. Μέσω του δικτύου της διακινείται περίπου το 80% των εξαγωγών πετρελαίου του Καζακστάν, γεγονός που δίνει στα επαναλαμβανόμενα περιστατικά ευρύτερη διάσταση, καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν όχι μόνο τη ναυτιλία αλλά και τις διεθνείς ενεργειακές ροές.

Ανάλογες επιθέσεις είχαν ήδη οδηγήσει το Καζακστάν σε προσωρινό περιορισμό των εξαγωγών πετρελαίου και σε αιτήματα αποζημιώσεων. Παρά τις εκκλήσεις να μείνουν οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις εκτός των στρατιωτικών επιχειρήσεων, τα νέα χτυπήματα δείχνουν ότι ο κίνδυνος παραμένει.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναληφθεί επισήμως η ευθύνη για τις τελευταίες επιθέσεις. Το βέβαιο είναι ότι τα επαναλαμβανόμενα χτυπήματα δημιουργούν ένα νέο και ιδιαίτερα ανησυχητικό περιβάλλον για τα δεξαμενόπλοια που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, με την ελληνική ναυτιλία να βρίσκεται για ακόμη μία φορά αντιμέτωπη με τις συνέπειες του πολέμου στη Μαύρη Θάλασσα.