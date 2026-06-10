Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της επίμαχης παρτίδας και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε την ανάκληση μαριναρισμένης καπνιστής πέστροφας, λόγω παρουσίας του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes. Ειδικότερα, καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν με στοιχεία: φιλέτο καπνιστής μαριναρισμένης πέστροφας, με εμπορική ονομασία «FRÉSKOS, με λάδι, λεμόνι και πολύχρωμο πιπέρι, με φυσικό κάπνισμα ξύλου οξιάς, πλούσιο σε Ω3», με ημερομηνία παραγωγής 03/02/2026 και ημερομηνία λήξης (ανάλωσης έως) 01/09/2026, η οποία παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την επιχείρηση Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-Ι. ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ Ο.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, που εδρεύει στο 13ο χλμ. Καρπενησίου-Προυσού, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 36100 να μην το καταναλώσουν καθώς, μετά από έλεγχο και δειγματοληψία του ΕΦΕΤ (Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας) και σε συνέχεια εξέτασης από το Τμήμα Εργαστηριακών Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Εργαστηριακών Δομών του ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε στο δείγμα παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes. Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Αυτό είναι το προϊόν που ανακαλείται