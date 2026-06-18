Τέλος έλαβε η περιπέτεια του Ιβοριανού επιθετικού.

Αίσιο τέλος είχε για την Ακτή Ελεφαντοστού η περίπτωση του Έλιε Γουάχι, με τις αρχές του Καναδά να επιτρέπουν τελικά την είσοδο του Ιβοριανού επιθετικού στη χώρα για την δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026 απέναντι στη Γερμανία.

Ο Γουαχί είχε συλληφθεί δύο εβδομάδες πριν την έναρξη της διοργάνωσης για χειραγώγηση αγώνων στην Ligue1 της Γαλλίας, ωστόσο δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Ενώ αρχικά ο Καναδάς δεν επέτρεψε στον Γουαχί να ακολουθήσει την υπόλοιπη αποστολή της Ακτής Ελεφαντοστού στο Τορόντο, η απόφαση άλλαξε και έτσι ο παίκτης ταξίδεψε κανονικά.

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