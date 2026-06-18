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Ο Πολωνός φορ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βίντζεβ Λοτζ.

Οριστικοποιήθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης (18/6) από τον Παναθηναϊκό η πώληση του Κάρολ Σφιντέρσκι στην πολωνική Βίντζεβ Λοτζ. Ο 29χρονος διεθνής Πολωνός επιθετικός, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε 3ετές συμβόλαιο με τον πολωνικό σύλλογο με ετήσιες αποδοχές σχεδόν 1 εκατ. ευρώ.

Οι «πράσινοι» θα καρπωθούν ένα ποσό λίγο πάνω απ’ το 1 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του Σφιντέρσκι, ενώ με τα μπόνους συμμετοχών, το όλο ποσό μπορεί να ξεπεράσει το 1,3 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Κάρολ Σφιντέρσκι στην πολωνική Βίτζεβ Λοτζ.

Ο Πολωνός επιθετικός εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025 με μετεγγραφή από την αμερικανική Σάρλοτ. Στο Τριφύλλι κατέγραψε 62 συμμετοχές και 13 γκολ.

Κάρολ, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!».

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