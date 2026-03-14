Τι λένε οι συμμαθητές του νεαρού.

Συνελήφθη ένας μαθητής στο Περιστέρι, ο οποίος βρέθηκε να κρατάει μαχαίρι μήκους 10 εκατοστών. Οι Αρχές, μετά από ενημέρωση, προχώρησαν στη σύλληψή του, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Μαζί με τον μαθητή, συνελήφθη και ο πατέρας του, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε με το μαχαίρι, ενώ οι συμμαθητές του λένε πως τον άκουσε να λέει: «Με αυτό μπορώ να κάνω ό,τι θέλω».

