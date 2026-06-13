Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης είχε ενεργό ρόλο στη συνοδεία της νύφης προς την εκκλησία, μαζί με τον πατέρα της, επιβεβαιώνοντας τη στενή σχέση που τους συνδέει.

Σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της προσωπικής της ζωής, η Δανάη Μπάρκα ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.

Οι πρώτες εικόνες από την εκκλησία αποτυπώνουν το χαρμόσυνο κλίμα της ημέρας, με τη νύφη να φτάνει εμφανώς συγκινημένη, περιστοιχισμένη από αγαπημένα της πρόσωπα. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη χαμόγελα, ενώ η τελετή κύλησε σε ιδιαίτερα προσωπικό και διακριτικό ύφος.

Το μυστήριο τελέστηκε παρουσία λίγων και εκλεκτών καλεσμένων, με το ζευγάρι να επιλέγει μια πιο ιδιωτική προσέγγιση για τη σημαντική αυτή ημέρα, μακριά από τη δημοσιότητα και σε κλίμα συγκίνησης και χαράς.