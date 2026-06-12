Οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη Χίο, πώς συνέβη το φονικό.

Σοκ έχει προκαλέσει στη Χίο η αιματηρή κατάληξη οικογενειακού επεισοδίου, καθώς ένας 31χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση με μαχαίρι από τον 51χρονο θείο του. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας , όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ των δύο ανδρών σε ανοιχτό χώρο.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 51χρονος φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά τον 31χρονο με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Χίου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε το πρωί. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Χίου, ενώ η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.

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