Ο 38χρονος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι η ένταση με το θύμα προκλήθηκε όταν εκείνο προσέβαλε τον ανδρισμό του.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 38χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 67χρονο πρώην πεθερό του στον Εύοσμο, μετά την απολογία του ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Παρασκευής (29/05), ενώ ο 67χρονος κατέληξε τα ξημερώματα του Σαββάτου (30/05) στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου διακομίστηκε με βαρύτατα τραύματα. Το θύμα έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σε βάρος του 38χρονου, που παλαιότερα ήταν αρρααβωνιασμένος με την κόρη του 67χρονου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως επίσης για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, απολογούμενος στην ανακρίτρια υποστήριξε ότι βρισκόταν μαζί με τον πρώην πεθερό του, ενώ είχαν καταναλώσει ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ. Οπως ισχυρίστηκε, μεταξύ τους προκλήθηκε ένταση, όταν ο 67χρονος προσέβαλε την προσωπικότητα και τον ανδρισμό του.

Κατά τη δικογραφία ακολούθησε συμπλοκή, με τον 38χρονο να επικαλείται κενά μνήμης για όσα συνέβησαν μετά τη λεκτική αντιπαράθεση. Ανέφερε ωστόσο ότι επιχείρησε να επαναφέρει το θύμα και στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Διά του συνηγόρου του, υπέβαλε αίτημα διενέργειας πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός εξάρτησής του από τα ναρκωτικά.

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Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του.