Άγρια συμπλοκή με ξυλοδαρμό και πυροβολισμούς για οικονομικές διαφορές σημειώθηκε στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης (02/06).
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:00, σύμφωνα με την καταγγελία ενός 58χρονου στην Αστυνομία. Όπως αναφέρει το parallaximag.gr, ο καταγγέλων βρέθηκε στην περιοχή της Τούμπας, μαζί με τους δύο γαμπρούς του για να συναντήσουν άνδρα με τον οποίο έχουν οικονομικές διαφορές.
Όπως κατήγγειλε, ο άνδρας αυτός εμφανίστηκε συνοδεία ακόμη 10 ατόμων. Μετά από λεκτική αντιπαράθεση, επιτέθηκαν και χτύπησαν τον έναν εκ των γαμπρών του, ο οποίος και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο. Στη συνέχεια, ένας εκ των εμπλεκομένων έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε στον αέρα.
Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Τούμπας, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
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