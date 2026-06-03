Το περιστατικό κατήγγειλε ένας 58χρονος, ο οποίος είχε πάει να συναντήσει άνδρα με τον οποίο είχε διαφορές.

Άγρια συμπλοκή με ξυλοδαρμό και πυροβολισμούς για οικονομικές διαφορές σημειώθηκε στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης (02/06).

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:00, σύμφωνα με την καταγγελία ενός 58χρονου στην Αστυνομία. Όπως αναφέρει το parallaximag.gr, ο καταγγέλων βρέθηκε στην περιοχή της Τούμπας, μαζί με τους δύο γαμπρούς του για να συναντήσουν άνδρα με τον οποίο έχουν οικονομικές διαφορές.

Όπως κατήγγειλε, ο άνδρας αυτός εμφανίστηκε συνοδεία ακόμη 10 ατόμων. Μετά από λεκτική αντιπαράθεση, επιτέθηκαν και χτύπησαν τον έναν εκ των γαμπρών του, ο οποίος και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο. Στη συνέχεια, ένας εκ των εμπλεκομένων έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε στον αέρα.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Τούμπας, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dizdf074vnox?integrationId=40599y14juihe6ly}