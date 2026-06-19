Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 23:00 ως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης μέρας.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 23:00 έως τις 5:00 τα ξημερώματα της Κυριακής τίθεται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τις ώρες αυτές, σύμφωνα με την Τροχαία θα αποκλειστεί η κυκλοφορία στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων).

Αναλυτικά:

– Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά (οχήματα διερχόμενα από ΤΙΤΑΝ), στο ύψος του Κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία (Δημοτικό Γήπεδο). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον Κλάδο Εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου πόλης (ενδεικτικά μέσω της Λεωφόρου Στρατού).

– Τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής οδού (ρεύμα προς Ανατολικά) θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη (Ευκαρπία) και θα κατευθύνονται μέσω του Κόμβου Σκλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου και Θησέως προς τη Λεωφόρο Στρατού.

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Επισημαίνεται ότι δεν θα διεξάγεται η είσοδος των οχημάτων προς την Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα πορείας προς Ανατολικά) από την ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των Νοσοκομείων, ενώ η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά θα διεξάγεται κανονικά.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη

Παράλληλα, την Κυριακή (21/06/2026), την Δευτέρα (22/06/2026) και την Τρίτη (23/06/2026) από τις 23:00 έως τις 5:00 της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας).

Αναλυτικά:

– Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.

– Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.