Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της Υπερειδικής Διαδρομής του «EKO RALLY ACROPOLIS 2026» θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή του «The Ellinikon», στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολη.
Σύμφωνα με την αστυνομία, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων την Πέμπτη 25-6-2026 κατά τις ώρες 08:00΄ έως 22:00΄, στις εξής οδούς:
- Αεροπορίας, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λαμίας και εισόδου «The Ellinikon».
- Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29ης οδού και εισόδου «The Ellinikon».
Για την διευκόλυνση των θεατών και την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, η ΕΛ.ΑΣ. ζητά από τους θεατές:
- Να επιλέξουν για την προσέλευση και την αποχώρησή τους από την περιοχή τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Μετρό, Τραμ, Λεωφορεία).
- Να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, της Λεωφόρου Αλίμου και της Λεωφόρου Ποσειδώνος, για την αποφυγή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.
- Να σταθμεύουν τα οχήματά τους αποκλειστικά σε σημεία όπου επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση.
- Να ακολουθούν τις σημάνσεις και τις υποδείξεις των τροχονόμων