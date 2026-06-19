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Αναλυτικά που θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της Υπερειδικής Διαδρομής του «EKO RALLY ACROPOLIS 2026» θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή του «The Ellinikon», στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων την Πέμπτη 25-6-2026 κατά τις ώρες 08:00΄ έως 22:00΄, στις εξής οδούς:

Αεροπορίας, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λαμίας και εισόδου «The Ellinikon».

Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29ης οδού και εισόδου «The Ellinikon».

Για την διευκόλυνση των θεατών και την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, η ΕΛ.ΑΣ. ζητά από τους θεατές: