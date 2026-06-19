Πάνω από 45 λεπτά καθυστερήσεις στην Αττική Οδό.

Για γέρα νεύρα είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής την τελευταία ώρα όπου καταγράφεται τεράστιο μποτιλιάρισμα στους βασικούς οδικούς άξονες. Η Λεωφόρος Κηφισού είναι «κατακόκκινη» με τους οδηγούς να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες σε μεγάλα τμήματα του οδικού δικτύου. Η κυκλοφορία των οχημάτων είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη και στα δύο ρεύματα, με αποτέλεσμα οι μετακινήσεις να πραγματοποιούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και μεγάλες καθυστερήσεις που επηρεάζουν ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Παράλληλα, στη Λεωφόρος Κηφισίας καταγράφεται έντονο μποτιλιάρισμα, κυρίως στις περιοχές του Αμαρουσίου και του Χαλανδρίου. Η αυξημένη ροή οχημάτων έχει δημιουργήσει σημαντικές καθυστερήσεις και δυσκολία στη διέλευση των οχημάτων σε όλο σχεδόν το μήκος της λεωφόρου. Στο κέντρο της Αθήνας η κατάσταση δεν είναι καλύτερη, καθώς βασικές αρτηρίες όπως η Συγγρού, η Βασιλίσσης Σοφίας, η Αλεξάνδρας και η Σταδίου παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις και έντονη κυκλοφοριακή πίεση.

Χαμηλές ταχύτητες και 45λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Την ίδια στιγμή, η Αττική Οδός βρίσκεται επίσης σε κατάσταση έντονου κορεσμού, με το δίκτυο να εμφανίζει καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, προς Ελευσίνα παρατηρούνται καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 45 λεπτά στο τμήμα από την Παιανία έως τη Μεταμόρφωση. Αντίστοιχα, προς το Αεροδρόμιο καταγράφονται καθυστερήσεις της τάξης των 10 έως 15 λεπτών στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας.

{https://x.com/aodostraffic/status/2067976581616697382}