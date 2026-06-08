Η πλήρως αυτόνομη οδήγηση στους δημόσιους δρόμους εξακολουθεί να απέχει από την καθολική εφαρμογή της, όμως ένα διαφορετικό κομμάτι της τεχνολογίας φαίνεται πως ωριμάζει πολύ πιο γρήγορα.

Η αυτόνομη στάθμευση εξελίσσεται στο πρώτο μεγάλο βήμα της αυτοματοποιημένης οδήγησης στην καθημερινότητα, με Bosch, Mercedes-Benz, BMW και Volkswagen να επενδύουν δυναμικά σε τεχνολογίες valet parking χωρίς οδηγό για αεροδρόμια και μεγάλους χώρους στάθμευσης.

Η πλήρως αυτόνομη οδήγηση στους δημόσιους δρόμους εξακολουθεί να απέχει από την καθολική εφαρμογή της, όμως ένα διαφορετικό κομμάτι της τεχνολογίας φαίνεται πως ωριμάζει πολύ πιο γρήγορα.

Ο λόγος για τα συστήματα Automated Valet Parking (AVP), τα οποία επιτρέπουν σε ένα αυτοκίνητο να παρκάρει μόνο του, χωρίς οδηγό μέσα στο όχημα και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί όμιλοι της αυτοκινητοβιομηχανίας και της τεχνολογίας αντιμετωπίζουν πλέον τη συγκεκριμένη εφαρμογή ως την πιο ρεαλιστική και άμεσα αξιοποιήσιμη μορφή αυτονομίας. Bosch, Mercedes-Benz, BMW και Volkswagen επενδύουν σημαντικά ποσά στην εξέλιξη αντίστοιχων συστημάτων, εκτιμώντας ότι τα «έξυπνα» parking θα αποτελέσουν το πρώτο περιβάλλον όπου η αυτόνομη τεχνολογία θα χρησιμοποιείται καθημερινά από χιλιάδες οδηγούς.

Η βασική ιδέα είναι απλή αλλά εξαιρετικά εντυπωσιακή στην πράξη. Ο οδηγός φτάνει στην είσοδο ενός χώρου στάθμευσης, αποβιβάζεται από το αυτοκίνητο και μέσω εφαρμογής στο smartphone δίνει εντολή στάθμευσης.

Από εκεί και πέρα, το όχημα αναλαμβάνει μόνο του να κινηθεί μέσα στο parking, να εντοπίσει διαθέσιμη θέση και να παρκάρει αυτόνομα. Όταν ο ιδιοκτήτης επιστρέψει, καλεί το αυτοκίνητο από το κινητό του και εκείνο φτάνει μόνο του στο προκαθορισμένο σημείο παραλαβής.

Το σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι ότι λειτουργεί σε πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον. Σε αντίθεση με τους δημόσιους δρόμους, όπου υπάρχουν αμέτρητες μεταβλητές, ένα parking μπορεί να χαρτογραφηθεί με ακρίβεια, να εξοπλιστεί με κάμερες, αισθητήρες και συστήματα επικοινωνίας και να επιτρέπει στα οχήματα να κινούνται με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια και προβλεψιμότητα.

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Η Mercedes-Benz και η Bosch βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πιο προχωρημένη φάση εξέλιξης. Στη Στουτγάρδη λειτουργεί ήδη ένα από τα πρώτα εμπορικά συστήματα driverless parking επιπέδου SAE Level 4, όπου συγκεκριμένα μοντέλα της Mercedes μπορούν να κινούνται εντελώς αυτόνομα μέσα στον χώρο στάθμευσης, χωρίς την παρουσία οδηγού.

Παράλληλα, BMW και Volkswagen εξελίσσουν αντίστοιχες τεχνολογίες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών μαρκών και υποδομών. Ο στόχος είναι τα μελλοντικά parking να μπορούν να εξυπηρετούν οχήματα διαφορετικών κατασκευαστών μέσω κοινών τεχνολογικών πρωτοκόλλων, δημιουργώντας ένα ενιαίο οικοσύστημα αυτόνομης στάθμευσης.

Η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών δεν αφορά μόνο την ευκολία του οδηγού. Οι διαχειριστές μεγάλων χώρων στάθμευσης βλέπουν σημαντικά οφέλη στην αποδοτικότητα και στη διαχείριση χώρου. Ένα αυτόνομο όχημα μπορεί να παρκάρει με μεγαλύτερη ακρίβεια και σε μικρότερες αποστάσεις μεταξύ των αυτοκινήτων, επιτρέποντας τη δημιουργία περισσότερων θέσεων στάθμευσης στον ίδιο διαθέσιμο χώρο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνουν ήδη αεροδρόμια, εμπορικά κέντρα και premium ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς η εμπειρία valet parking χωρίς προσωπικό μειώνει το λειτουργικό κόστος και ταυτόχρονα προσφέρει μια πιο προηγμένη ψηφιακή εμπειρία στους πελάτες.

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία θεωρεί ότι το Automated Valet Parking μπορεί να αποτελέσει το πρώτο πραγματικά επιτυχημένο βήμα της αυτόνομης κινητικότητας σε μαζική κλίμακα. Και ίσως όχι άδικα. Γιατί πριν τα αυτοκίνητα οδηγήσουν μόνα τους στους δρόμους των πόλεων, πιθανότατα θα έχουν μάθει πρώτα να παρκάρουν χωρίς εμάς.