Για την έναρξη λειτουργίας μιας επιχείρησης στάθμευσης και φύλαξης σκαφών απαιτείται πλέον προηγούμενη γνωστοποίηση προς την αρμόδια αρχή.

Νέο πλαίσιο λειτουργίας για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη στάθμευση και φύλαξη σκαφών θέτει η κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζοντας τη διαδικασία γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα παράβολα και το σύστημα ελέγχων και κυρώσεων για τους παραβάτες. Η απόφαση αφορά τόσο τους χώρους που λειτουργούν εντός λιμένων και τουριστικών λιμένων όσο και εκείνους που βρίσκονται εκτός χερσαίας ζώνης λιμένα, εισάγοντας ένα ενιαίο πλαίσιο για τη λειτουργία του κλάδου.

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι για την έναρξη λειτουργίας μιας επιχείρησης στάθμευσης και φύλαξης σκαφών απαιτείται πλέον προηγούμενη γνωστοποίηση προς την αρμόδια αρχή. Η γνωστοποίηση θα υποβάλλεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) μέσω της πλατφόρμας gov.gr, ενώ μέχρι την πλήρη ενεργοποίησή του θα μπορεί να γίνεται και σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, ο επιχειρηματίας μπορεί να ξεκινήσει άμεσα τη δραστηριότητά του, χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρόσθετης άδειας.

Στην πράξη, το νέο σύστημα αναμένεται να επιταχύνει τις επενδύσεις στον κλάδο. Για παράδειγμα, μια εταιρεία που επιθυμεί να δημιουργήσει έναν χώρο διαχείμασης και φύλαξης ιστιοπλοϊκών σκαφών στην Αττική δεν θα χρειάζεται να περιμένει μήνες για την ολοκλήρωση μιας παραδοσιακής αδειοδοτικής διαδικασίας. Με την ηλεκτρονική γνωστοποίηση και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της αμέσως μετά την υποβολή του φακέλου.

Η απόφαση, ωστόσο, συνοδεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, ο οποίος θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αποδεικτικά νόμιμης χρήσης του χώρου, πολεοδομικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις μηχανικού, στοιχεία πυροπροστασίας και, όπου απαιτείται, περιβαλλοντικές εγκρίσεις. Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να τηρούνται στον χώρο της επιχείρησης και να είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο των αρμόδιων αρχών.

Ενδεικτικά, ένας επιχειρηματίας που λειτουργεί χώρο φύλαξης σκαφών εκτός χερσαίας ζώνης λιμένα θα πρέπει να διαθέτει βεβαίωση μηχανικού ότι ο χώρος είναι νόμιμος και πληροί τις προϋποθέσεις λειτουργίας, καθώς και έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εφόσον η εγκατάσταση βρίσκεται σε περιοχή εκτός λιμένα. Αντίστοιχα, ένας φορέας που δραστηριοποιείται σε τουριστικό λιμένα οφείλει να αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη χρήση προβλέπεται από την απόφαση χωροθέτησης και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του λιμένα.

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Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα ζητήματα πυρασφάλειας. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, στοιχείο ιδιαίτερα κρίσιμο για εγκαταστάσεις στις οποίες φυλάσσονται σκάφη, καύσιμα και εξοπλισμός υψηλής αξίας.

Το οικονομικό κόστος της διαδικασίας παραμένει σχετικά περιορισμένο. Για την αρχική γνωστοποίηση προβλέπεται παράβολο ύψους 100 ευρώ, ενώ σε περίπτωση αλλαγής του φορέα εκμετάλλευσης απαιτείται η καταβολή παραβόλου 70 ευρώ. Δεν προβλέπεται οικονομική επιβάρυνση για την παύση λειτουργίας ή για άλλες μεταβολές των δηλωμένων στοιχείων.

Την ίδια στιγμή, το νέο πλαίσιο συνοδεύεται από αυστηρές κυρώσεις. Τα διοικητικά πρόστιμα κυμαίνονται από 100 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. Η μη υποβολή γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας επισύρει πρόστιμο 7.500 ευρώ, ενώ προβλέπονται κυρώσεις και για την παροχή ανακριβών στοιχείων ή για την έλλειψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά επιχείρηση που ξεκινά να λειτουργεί χώρο διαχείμασης σκαφών χωρίς να έχει προηγουμένως υποβάλει τη σχετική γνωστοποίηση. Σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές, ο επιχειρηματίας θα βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμο 7.500 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν πληροί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις λειτουργίας. Αντίστοιχα, επιχείρηση που έχει υποβάλει γνωστοποίηση αλλά δεν τηρεί στον χώρο της τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με σημαντικές διοικητικές κυρώσεις.