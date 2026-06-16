Ήπια άνοδος στις ταξινομήσεις και ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης έως τον Μάιο 2026 στην αγορά αυτοκινήτου.

Η ελληνική αγορά νέων οχημάτων διατήρησε θετική πορεία το πρώτο πεντάμηνο του 2026. Οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων ανήλθαν σε 65.299 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 2,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Τον Μάιο οι ταξινομήσεις έφτασαν τις 16.244 μονάδες, αυξημένες κατά 3,7%.

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:



Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως τον Μάιο, έχει ως εξής:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ηλεκτροκίνηση συνέχισε να ενισχύεται. Οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων (BEV) αυξήθηκαν κατά 16,1% στο πεντάμηνο και κατά 28,2% τον Μάιο. Συνολικά, οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών (BEV-PHEV) ανήλθαν σε 8.077 μονάδες, αυξημένες κατά 10,4% σε σχέση με πέρυσι.

Σημαντικές αλλαγές καταγράφηκαν και στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Τα SUV ενίσχυσαν περαιτέρω την κυριαρχία τους, κατακτώντας το 66,6% της αγοράς στο πεντάμηνο, έναντι 61,3% το 2025. Τα B-SUV και C-SUV ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές της ανάπτυξης, ενώ οι μικρότερες κατηγορίες Α και A-SUV συνέχισαν να χάνουν έδαφος.

Ως προς τα συστήματα κίνησης, τα υβριδικά (HEV) αποτελούν πλέον τη δημοφιλέστερη επιλογή, με μερίδιο 57% στο πεντάμηνο, αυξημένο κατά 8,8 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίθετα, η βενζίνη υποχώρησε σημαντικά στο 25,4% από 34,6% πέρυσι. Τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα έφτασαν μερίδιο 6%, ενώ τα plug-in υβριδικά διατηρήθηκαν στο 6,3%.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων στην ΕΕ κατέγραψε άνοδο 4,2% στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, με 3,79 εκατ. ταξινομήσεις. Η Ελλάδα κινήθηκε χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τον Απρίλιο (-2,6%), αλλά παρέμεινε σε θετικό πρόσημο στο τετράμηνο (+2,6%).