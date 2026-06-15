Τη μεγαλύτερη άνοδο στην απασχόληση σημείωσαν τα ορυχεία και λατομεία με αύξηση 4,8%, ενώ θετική ήταν και η εικόνα στην ενημέρωση και επικοινωνία (+2,1%), καθώς και στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (+0,9%).

Μεικτή εικόνα καταγράφει η αγορά εργασίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), καθώς η απασχόληση και οι ώρες εργασίας υποχώρησαν σε αρκετούς βασικούς τομείς της οικονομίας, ενώ σε ορισμένους κλάδους οι μισθοί συνέχισαν να κινούνται ανοδικά. Στο σύνολο της βιομηχανίας, ο δείκτης απασχολούμενων ατόμων μειώθηκε κατά 1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, ενώ οι ώρες εργασίας υποχώρησαν κατά 0,6% και οι μισθοί και τα ημερομίσθια κατά 0,2%. Αντίστοιχα, στο σύνολο των υπηρεσιών η απασχόληση κατέγραψε πτώση 2,3%, με τις ώρες εργασίας να μειώνονται κατά 0,6%, αν και οι αμοιβές εμφάνισαν αύξηση 1,6%.

Από τους επιμέρους κλάδους, τη μεγαλύτερη άνοδο στην απασχόληση σημείωσαν τα ορυχεία και λατομεία με αύξηση 4,8%, ενώ θετική ήταν και η εικόνα στην ενημέρωση και επικοινωνία (+2,1%), καθώς και στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (+0,9%). Οι κατασκευές κινήθηκαν επίσης οριακά ανοδικά, με αύξηση της απασχόλησης κατά 0,5%, επιβεβαιώνοντας τη σχετική ανθεκτικότητα του κλάδου.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, όπου η απασχόληση μειώθηκε κατά 6,6%, ενώ σημαντική υποχώρηση σημειώθηκε και στην παροχή νερού και διαχείριση αποβλήτων (-6,1%), στις δραστηριότητες παροχής καταλύματος και εστίασης (-4,1%) και στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (-3,2%). Αρνητική ήταν επίσης η εικόνα στη μεταποίηση (-0,9%), στο εμπόριο (-1,3%) και στις μεταφορές και αποθήκευση (-1,7%).

Παρά τη γενικότερη επιβράδυνση στην απασχόληση, οι μισθολογικές εξελίξεις διαφοροποιήθηκαν ανά κλάδο. Τη μεγαλύτερη αύξηση στις αμοιβές κατέγραψαν οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με άνοδο 8,4%, ακολουθούμενες από τα ορυχεία και λατομεία (+7,8%) και τις κατασκευές (+7,7%). Αντίθετα, σημαντική μείωση των μισθών και ημερομισθίων καταγράφηκε στις μεταφορές και αποθήκευση (-6,9%) και στην παροχή νερού και διαχείριση αποβλήτων (-4,5%).