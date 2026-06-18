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Δείτε τον πίνακα κερδών - Τουλάχιστον 2,4 εκατ. ευρώ μοιράζει το Τζόκερ την Κυριακή (21/6).

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ της 18ης Ιουνίου, που μοίραζε περισσότερα από 2,1 εκατομμύρια ευρώ στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 9, 10, 18, 32, 41 και Τζόκερ το 9.

Στην αποψινή κλήρωση συνεχίστηκαν τα τζακ ποτ, ενώ ούτε στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν τυχεροί. Δεκαπέντε δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Μετά το νέο τζακ ποτ, οι τυχεροί της κλήρωσης της Κυριακής (21/6) θα μοιραστούν τουλάχιστον 2,4 εκατομμύρια ευρώ.

Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=D21l3X40ySE}

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