Η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών γίνεται με χαμηλές ταχύτητες από το Χαΐδάρι και το Παλατάκι μέχρι και τον Σκαραμαγκά.

Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό, τη λεωφόρο Αθηνών και την Αττική οδό.

Μποτιλιαρισμένοι είναι και οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Τα πιο έντονα προβλήματα καταγράφονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού προς και από Λαμία ενώ σημαντικές είναι οι καθυστερήσεις στον Κηφισό από το ύψος του Ρέντη και των ΚΤΕΛ, μέχρι Μεταμόρφωση και τις Αχαρνές.

Παράλληλα με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαΐδάρι και το Παλατάκι μέχρι και τον Σκαραμαγκά.

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Η Αττική οδός με ανακοίνωσή της ενημερώνει τους οδηγούς για καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα που φτάνουν μέχρι και τα 20 λεπτά από τον κόμβο της Πλακεντίας έως της Κηφισίας.

{https://x.com/aodostraffic/status/2080670896558162017}

Σε ό,τι αφορά στο κέντρο της Αθήνας, οι κεντρικές διαδρομές γύρω από τον Εθνικό Κήπο, το Καλλιμάρμαρο, η διασταύρωση στην Αλεξάνδρας - Κηφισίας- Φειδιππίδου αλλά και η Καλλιρρόης είναι «στο κόκκινο». Επίσης, Φιλολάου, Πανεπιστημίου στο ύψος της Ομόνοιας. Μάρνης, Ποσειδώνος μετά τη Μαρίνα του Φλοίσβου, και στο ύψος της Αλίμου καταγράφουν επίσης έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα. Μποτιλιάρισμα αντιμετωπίζουν και οι οδηγοί στις λεωφόρους Ηρακλείου, Κύμης και Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου ανά διαστήματα.