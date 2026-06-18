Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν από την οδό Ευβοίας μέχρι το ύψος της οδού Μ.Αλεξάνδρου.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο και Κυριακή (20-21/06) στη Λεωφόρο Κηφισίας, κατά τις ώρες 05:00 έως 20:00.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, θα γίνει προσωρινή και τμηματική διακοπή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Κηφισίας, από το ύψος της οδού Ευβοίας έως το ύψος της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά, περιοχής Δήμου Αμαρουσίου.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον, μη καταληφθέν, πλάτος του οδοστρώματος, με τη βοήθεια σηματωρών.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.