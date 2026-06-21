Η παρουσία του Τζόρνταν στο νησί δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς κάτοικοι και επισκέπτες αντιλήφθηκαν γρήγορα ότι ο «Air Jordan» βρίσκεται ανάμεσά τους, προκαλώντας ενθουσιασμό.

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κεφαλονιά βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, Μάικλ Τζόρνταν, συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές του διακοπές σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς του Ιονίου.

Ο άλλοτε σούπερ σταρ του NBA επέλεξε το κοσμοπολίτικο Φισκάρδο για στιγμές χαλάρωσης, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Ιβέτ Πριέτο. Το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει το ήρεμο τοπίο και την ιδιωτικότητα που προσφέρει η περιοχή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, το διάσημο ζευγάρι έχει πραγματοποιήσει χαλαρές βόλτες και γεύματα στην περιοχή, με το Φισκάρδο να επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη φήμη του ως πόλος έλξης διεθνών προσωπικοτήτων.

Η Ιβέτ Πριέτο, πρώην μοντέλο κουβανικής καταγωγής, βρίσκεται στο πλευρό του από το 2013, όταν το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια λαμπερή τελετή στο Παλμ Μπιτς. Από τότε, οι δύο τους πραγματοποιούν συχνά ταξίδια, με την Ελλάδα να αποτελεί σταθερό αγαπημένο προορισμό.