Για οικογένειες, ζευγάρια ή παρέες φίλων, το Soleado Luxury Villas προσφέρει κάτι όλο και πιο σπάνιο στις σύγχρονες διακοπές: χώρο, ηρεμία και ιδιωτικότητα.

Υπάρχουν μέρη που σε κάνουν να ανακαλύπτεις ξανά την αξία της χαλάρωσης. Να αφήσεις πίσω το πρόγραμμα, τις εκκρεμότητες και να αφεθείς σε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Το Soleado Luxury Villas, στην καρδιά της Κασσάνδρας Χαλκιδικής, είναι ο καλοκαιρινός προορισμός, που αναζητάς, μια περιοχή φημισμένη για τις φυσικές ομορφιές, τις κρυστάλλινες παραλίες και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα.

Κρυμμένο μέσα σε έναν καταπράσινο μεσογειακό κήπο, λίγα μόλις λεπτά από τη θάλασσα της Σκάλας Φούρκας, το συγκρότημα φιλοξενεί οκτώ ανεξάρτητες πολυτελείς βίλες με ιδιωτική πισίνα, καθώς και μία ξεχωριστή παραθαλάσσια μεζονέτα, κυριολεκτικά μπροστά στο κύμα.

Ξυπνώντας μέσα στη φύση

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Τα πρωινά ξεκινούν με το φως του ήλιου να διαχέεται ανάμεσα στα ελαιόδεντρα και το άρωμα του βασιλικού και του δεντρολίβανου να πλημμυρίζει την ατμόσφαιρα. Οι ώρες κυλούν δίπλα στην ιδιωτική πισίνα, κάτω από τη σκιά των εξωτερικών καθιστικών, με μοναδικό πρόγραμμα… την απόλαυση της στιγμής.

Η εμπειρία στο Soleado δεν περιορίζεται στους εσωτερικούς χώρους των βιλών. Σχεδιασμένος με σεβασμό στο φυσικό τοπίο και ακολουθώντας τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, δημιουργεί ένα περιβάλλον που συνδυάζει υψηλή αισθητική και απόλυτη αρμονία με τη φύση. Ανθισμένες λουίζες, αρωματικά φυτά και πλούσια βλάστηση μετατρέπουν κάθε διαδρομή μέσα στο συγκρότημα σε μια μικρή καλοκαιρινή απόδραση.

Με θέα στο απέραντο γαλάζιο

Σε απόσταση λίγων μόλις λεπτών, το Αιγαίο αποκαλύπτει μία από τις πιο όμορφες πλευρές της Κασσάνδρας. Η βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία παραλία της Σκάλας Φούρκας, με τα πεντακάθαρα νερά και τη χρυσαφένια αμμουδιά της, προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για αυθεντικές καλοκαιρινές στιγμές.

{https://youtu.be/gytOHbzAmvk?si=mb9JH6x1f1VBLqUs}

Από τις παραλίες μέχρι τη γαστρονομία, η Κασσάνδρα προσφέρει όλα όσα συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή απόδραση. Παραδοσιακές ταβέρνες, σύγχρονα εστιατόρια και τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας συνθέτουν μια γευστική εμπειρία που αναδεικνύει τον αυθεντικό χαρακτήρα της Χαλκιδικής. Φρέσκα ψάρια, θαλασσινά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και το περίφημο μέλι της περιοχής πρωταγωνιστούν σε κάθε τραπέζι.

Για οικογένειες, ζευγάρια ή παρέες φίλων, το Soleado Luxury Villas προσφέρει κάτι όλο και πιο σπάνιο στις σύγχρονες διακοπές: χώρο, ηρεμία και ιδιωτικότητα. Την αίσθηση ότι για λίγες ημέρες ο κόσμος έξω μπορεί να περιμένει.

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Παράλληλα, μέσα από το blog του Soleado μπορείτε να ανακαλύψετε τοπικές εμπειρίες, κρυμμένες γωνιές της Κασσάνδρας και χρήσιμες ιδέες που θα κάνουν τη διαμονή σας ακόμη πιο ξεχωριστή.

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