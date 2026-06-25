Μία εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη στη Δανία φέρνει στο φως νέες πληροφορίες για την κοινωνική και οικονομική οργάνωση των Βίκινγκ.

Αρχαιολόγοι εντόπισαν εγκατάσταση παραγωγής υφασμάτων ηλικίας άνω των 1.000 ετών, η οποία αποδεικνύει ότι οι σκανδιναβικές κοινωνίες της εποχής διέθεταν ανεπτυγμένα δίκτυα παραγωγής και εμπορίου.

Ευρήματα που αποκαλύπτουν μια ανεπτυγμένη βιοτεχνία

Η τοποθεσία βρίσκεται στο Soften, βόρεια του Aarhus, και καλύπτει έκταση περίπου 100.000 τετραγωνικών μέτρων. Οι έρευνες αποκάλυψαν περισσότερες από 80 ημιυπόγειες κατοικίες-εργαστήρια, καθώς και ειδικά διαμορφωμένους χώρους επεξεργασίας λιναριού, γεγονός που υποδεικνύει ότι η παραγωγή υφασμάτων αποτελούσε την κύρια δραστηριότητα του οικισμού.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της ανασκαφής, Liv Stidsing Reher-Langberg, τα ευρήματα περιλαμβάνουν σφονδύλια και βαρίδια αργαλειών, αντικείμενα που συνδέονται άμεσα με την ύφανση και την επεξεργασία νημάτων. Παράλληλα, βρέθηκαν ασημένια νομίσματα, γυάλινες χάντρες και κεραμικά αντικείμενα, στοιχεία που μαρτυρούν οικονομική δραστηριότητα και εμπορικές επαφές.

James Brooks/AP

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Οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν ότι ο οικισμός ήταν οργανωμένος με σαφή διαχωρισμό μεταξύ χώρων παραγωγής και κατοίκησης. Η ύπαρξη μιας κεντρικής κατοικίας οδηγεί στην εκτίμηση ότι η παραγωγή ελεγχόταν από κάποιο ισχυρό πρόσωπο ή τοπική ελίτ, η οποία διαχειριζόταν τους πόρους και συντόνιζε τις εργασίες.

Νέα στοιχεία για την πραγματική κοινωνία των Βίκινγκ

Η ανακάλυψη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της εγγύτητάς της με το Aarhus, ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά και πολιτικά κέντρα της εποχής των Βίκινγκ. Οι ειδικοί θεωρούν ότι τα υφάσματα που παράγονταν στο Soften δεν προορίζονταν μόνο για τοπική κατανάλωση, αλλά εντάσσονταν σε ένα ευρύτερο δίκτυο ανταλλαγών που εκτεινόταν πέρα από τα σύνορα της Σκανδιναβίας.

Ο ιστορικός Kasper Andersen επισημαίνει ότι η ανακάλυψη συμβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση της οικονομικής και πολιτικής δομής της περιόδου, καταρρίπτοντας την παραδοσιακή εικόνα των Βίκινγκ ως απλών πολεμιστών και επιδρομέων. Όπως τονίζει, η λειτουργία μιας τόσο μεγάλης παραγωγικής μονάδας προϋπέθετε οργανωμένη κοινωνία, εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και ανεπτυγμένες αγορές διάθεσης των προϊόντων.

James Brooks/AP

Οι ερευνητές αναμένουν ότι μελλοντικές αναλύσεις, όπως η χρονολόγηση με άνθρακα και η μελέτη γύρης, θα δώσουν περισσότερες απαντήσεις σχετικά με τις καλλιέργειες, τις πρώτες ύλες και τις ακριβείς μεθόδους παραγωγής που χρησιμοποιούνταν στην περιοχή.

Η ανακάλυψη στο Søften προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι στο παζλ της ιστορίας των Βίκινγκ, αποκαλύπτοντας μια κοινωνία πολύ πιο σύνθετη, οργανωμένη και εμπορικά δραστήρια από ό,τι πίστευαν πολλοί μέχρι σήμερα.