Ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν στο σημείο ούτε πεζοί.

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Λουτράκι, όταν μεταλλική σκαλωσιά που είχε τοποθετηθεί σε υπό εργασίες κτίριο κατέρρευσε ξαφνικά, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με το korinthostv, η σκαλωσιά υποχώρησε στη διασταύρωση των οδών Υψηλάντου και Περίανδρου και κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο Ι.Χ., προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στο όχημα. Από καθαρή τύχη, τη στιγμή του συμβάντος δεν βρισκόταν κανείς μέσα στο αυτοκίνητο ούτε υπήρχαν περαστικοί στο σημείο, με αποτέλεσμα να μην αναφερθούν τραυματισμοί.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να αποκλείσουν την περιοχή, να απομακρύνουν τη μεταλλική κατασκευή και να ξεκινήσουν έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η κατάρρευση.

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