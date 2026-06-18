Ο Ιούνιος είναι ένας από τους καλύτερους μήνες του χρόνου για σύντομες αποδράσεις σε παραθαλάσσιες πόλεις που αναδεικνύονται στις αρχές του καλοκαιριού και προσφέρουν τις απαραίτητες συνθήκες για ηρεμία και χαλάρωση.

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Ιουνίου είναι ότι οι θερμοκρασίες αρχίζουν να αυξάνονται διαρκώς και το καλοκαίρι αρχίζει να κάνει την εμφάνισή του σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πόλεις, παραθαλάσσια χωριά και νησιά, γίνονται πόλος έλξης για τους επισκέπτες που επιλέγουν να αποδράσουν πριν ακόμα η τουριστική σεζόν φτάσει στο απόγειό της.

Ορισμένες περιοχές της χώρας, μοιάζουν να έχουν δημιουργηθεί για συγκεκριμένους μήνες και η Πρέβεζα είναι μία από αυτές που θα πρέπει να γνωρίσετε στις αρχές του καλοκαιριού.

Πρέβεζα – Η ομορφότερη πόλη για τις αποδράσεις του Ιουνίου

Η Πρέβεζα, είναι παραθαλάσσια πόλη της Ηπείρου, πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και απλώνεται στο νοτιότερο άκρο του νομού, στην είσοδο του Αμβρακικού κόλπου.

Πρόκειται για έναν από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς της χώρας, ο οποίος συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την ιστορία, τη φυσική ομορφιά και τη θάλασσα.

Τα γραφικά, πολύχρωμα σοκάκια της παλιά πόλης, το λιμάνι και η χαλαρή ατμόσφαιρά προσδίδουν το δικό τους χαρακτήρα.

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Σε μικρή απόσταση από την Πρέβεζα βρίσκεται η Αρχαία Νικόπολη, μία πόλη που σύμφωνα με πληροφορίες, ιδρύθηκε από τον Οκταβιανό Αύγουστο μετά τη νίκη στη Ναυμαχία του Άκτιου και μέχρι σήμερα διατηρούνται ερείπια που προσελκύουν πλήθος επισκεπτών.

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Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η μεγάλη ακτογραμμή της Πρέβεζας που φιλοξενεί μικρές και μεγαλύτερες παραλίες με καθαρά νερά και μεγάλες αμμουδιές.

Το Μονολίθι είναι ίσως η πιο γνωστή ακτή του τόπου και εκτείνεται σε μήκους 25 χιλιομέτρων. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η λεπτή «χρυσή» άμμος, ο άπλετος χώρος και τα καθαρά νερά. Ένα μέρος για να απολαύσει κανείς ήρεμες καλοκαιρινές στιγμές έχοντας την ευκαιρία να επιλέξει ανάμεσα στην ιδιωτικότητά του και τον κόσμο.

Οι παραλίες της Πρέβεζας κοιτούν προς το Ιόνιο και αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της περιοχής. Από την ατελείωτη αμμουδιά του Μονολιθίου μέχρι τους κρυμμένους κολπίσκους του Αλωνακίου, ο επισκέπτης μπορεί να βρει το ιδανικό τοπίο για χαλάρωση και κολύμπι.

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Ιδιαίτερα όμορφη εποχή για να επισκεφθεί κανείς την Πρέβεζα είναι ο Ιούνιος. Ο καιρός είναι ζεστός αλλά ευχάριστος, οι παραλίες δεν έχουν ακόμη γεμίσει κόσμο και η πόλη διατηρεί τον ήρεμο χαρακτήρα της που είναι έτοιμος να σας φιλοξενήσει.