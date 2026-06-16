Αν αναζητάτε διακοπές σε νησιά χωρίς κίνηση, αυτοκίνητα και ώρες οδήγησης τότε θα πρέπει να γνωρίσετε μερικούς προορισμούς στους οποίους δεν χρειάζεστε μεταφορικό μέσο για τα τους ανακαλύψετε.

Υπάρχουν ορισμένα μέρη στην Ελλάδα στα οποία δεν είναι απαραίτητη η χρήση του αυτοκινήτου για να τα ανακαλύψετε. Νησιά με μικρές αποστάσεις, γραφικούς οικισμούς, παραλίες και εξωτικά μέρη που προσφέρουν την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας, μακριά από την καθημερινότητα.

Σε ορισμένους προορισμούς το αυτοκίνητο είναι περιττό και σε άλλες απαγορευτικό, καθώς το κάθε νησί επιλέγει να διατηρήσει την αυθεντική του ταυτότητα και ομορφιά.

Έτσι, αν αναζητάτε διακοπές με πιο αργούς, ήρεμους ρυθμούς, επαφή με τη φύση και αυθεντικές εμπειρίες τότε θα πρέπει να γνωρίσετε τα παρακάτω νησιά.

5 νησιά για διακοπές χωρίς αυτοκίνητο

Κουφονήσια

Τα Κουφονήσια βρίσκονται στο σύμπλεγμα των μικρών Κυκλάδων, ανάμεσα στη Νάξο και την Αμοργό. Αποτελούνται από το Άνω και το Κάτω Κουφονήσι, με το πρώτο να είναι κατοικήσιμο και πόλος έλξης για όσους επιλέγουν ήρεμες καλοκαιρινές διακοπές.

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Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ιδιαίτερη τουριστική κινητικότητα, καθώς το νησί είναι γνωστό για τις παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά και τις «χρυσές» αμμουδιές.

Οι αποστάσεις στο νησί καλύπτονται εύκολα με τα πόδια ή ποδήλατα με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να θεωρείται περιττό.

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Ύδρα

Η Ύδρα θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα και γνωστά νησιά του Αργοσαρωνικού Κόλπου και είναι ευρέως γνωστή για το γεγονός ότι δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα ή μηχανές.

Οι μετακινήσεις γίνονται αποκλειστικά με τα πόδια, με γαϊδουράκια ή και θαλάσσια ταξί, γεγονός που βοηθάει στη διατήρηση του αυθεντικού χαρακτήρα του νησιού.

Το τοπίο της χαρακτηρίζεται από βραχώδεις εκτάσεις που καταλήγουν στη θάλασσα, αρχοντικά και στενά καλντερίμια, ενώ διαθέτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά λιμάνια.

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Αγκίστρι

Στον Αργοσαρωνικό, σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα βρίσκεται το Αγκίστρι. Ένα μικρό, αλλά εντυπωσιακό νησί, με πλούσια βλάστηση και όμορφες παραλίες.

Πεύκα και μικροί κόλποι αποτελούν το κυριότερο χαρακτηριστικό του νησιού, δημιουργώντας ένα ειδυλλιακό περιβάλλον για ξεκούραση. Το αυτοκίνητο δεν είναι απαραίτητο, αλλά όχι απαγορευτικό, καθώς οι αποστάσεις είναι μικρές και μεγάλο μέρος του νησιού μπορεί να εξερευνηθεί με τα πόδια ή με ποδήλατο.

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Αντίπαρος

Το ιδανικό νησί για ήρεμες διακοπές δίπλα στην Πάρο. Η Αντίπαρος είναι ευρέως γνωστή και πόλος έλξης για μονοήμερες αποδράσεις για όσους επιλέγουν να επισκεφθούν την Πάρο, με τα μικρά πλοία να πραγματοποιούν συχνά δρομολόγια προς τα εκεί.

Το τοπίο συνδυάζει τα χαρακτηριστικά λευκά σπίτια, τα στενά σοκάκια και τις παραλίες με καταγάλανα νερά. Οι περισσότερες παραλίες διαθέτουν ψιλή άμμο και ρηχό βυθό, γεγονός που τις καθιστά ιδανικές για οικογένειες.

Στο νησί, δεν είναι απαγορευτική η χρήση του αυτοκινήτου, ωστόσο κρίνεται σχεδόν περιττή καθώς οι αποστάσεις είναι σύντομες και η Χώρα βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα από τις παραλίες.

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Λειψοί

Ανάμεσα από την Πάτμο και τη Λέρο, εντοπίζονται οι Λειψοί, ένας προορισμός που παραμένει έξω από τον αυξημένο μαζικό τουρισμό, διατηρώντας ανέγγιχτο τον αυθεντικό του χαρακτήρα.

Η συνολική εικόνα του νησιού αποπνέει ηρεμία και γνησιότητα, στοιχεία που προσελκύουν ταξιδιώτες που αναζητούν χαλαρές διακοπές, ενώ οι παραλίες είναι κυρίως μικροί προστατευμένοι όρμοι με καθαρά, νερά. Οι μικρές αποστάσεις κάνουν εύκολη την εξερεύνηση χωρίς αυτοκίνητο.

Πολλές παραλίες προσεγγίζονται με τα πόδια, ενώ τα τοπικά καΐκια πραγματοποιούν εκδρομές σε απομονωμένους κολπίσκους και γειτονικούς προορισμούς.

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Τα Κουφονήσια, η Ύδρα, το Αγκίστρι, η Αντίπαρος και οι Λειψοί αποδεικνύουν ότι οι καλύτερες καλοκαιρινές εμπειρίες δεν απαιτούν απαραίτητα αυτοκίνητο. Μικρές αποστάσεις, γραφικά μονοπάτια, παραλίες προσβάσιμες με τα πόδια και χαλαροί ρυθμοί ζωής δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για αυθεντικές ελληνικές διακοπές.