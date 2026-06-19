Καλό το σκηνικό του καιρού με λίγες βροχές.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες.

Λίγες νεφώσεις αναμένονται στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες.Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 29 με 31 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ .

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 και στα ηπειρωτικά 32 τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα υπόλοιπα τμήματα και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι στη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά και πιθανόν στα ορεινά της ανατολικής Πελοπόννησου. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 28 και στην Κρήτη 29 τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και στα Δωδεκάνησα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ.