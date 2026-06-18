«Βροχή» τα γκολ από το 72' και μετά.

Με το «ενάμιση» πόδι στη φάση των 32 του Μουντιάλ 2026 βρίσκεται η Ελβετία, η οποία επικράτησε με σκορ 4-1 της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες.

Στο πρώτο μέρος, οι Ελβετοί είχαν την κατοχή και τον έλεγχο του αγώνα, χωρίς όμως να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα της Βοσνίας. Οι δύο ομάδες ήταν ιδιαίτερα προσεκτικές, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ.

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Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στην επανάληψη, με την Ελβετία να ανεβάζει ρυθμό και να βρίσκει τη λύση στο 74ο λεπτό, όταν ο Μανζαμπί άνοιξε το σκορ λίγο μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Η αποβολή του Μουχαμέροβιτς στο 80’ δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο το έργο της Βοσνίας, με τους Ελβετούς να εκμεταλλεύονται το αριθμητικό πλεονέκτημα.

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Ο Βάργκας πέτυχε το 2-0 στο 84’, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ο Μανζαμπί σημείωσε και δεύτερο γκολ για το 3-0.

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Η Βοσνία πέτυχε μείωσε σε 3-1 με καταπληκτικό γκολ του Μάχμιτς στο 90+3', όμως στη τελευταία φάση της αναμέτρησης ο Γκράνιτ Τσάκα διαμόρφωσε το τελικό 4-1 με πέναλντι.

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Για τη τελευταία αγωνιστική η Ελβετία θα αντιμετωπίσει τον Καναδά (24/06), ενώ η Βοσνία θα τα παίξει «όλα για όλα» κόντρα στο Κατάρ (24/06).