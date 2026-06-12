Αν αναζητάτε κοντινούς προορισμούς για σύντομες αποδράσεις κοντά στην Αθήνα, τότε αξίζει να ανακαλύψετε τρεις παραλίες του Σουνίου.

Το Σούνιο αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της Αττικής, που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο το φυσικό τοπίο και την ιστορία το τόπου.

Η ευρύτερη περιοχή είναι γνωστή για τον Ναό του Ποσειδώνα, που δεσπόζει πάνω από το Αιγαίο και την ώρα του ηλιοβασιλέματος βάφεται στα κόκκινα και πορτοκαλί χρώματα.

Η γοητεία του ωστόσο δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό, καθώς κάθε επισκέπτης έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει κρυμμένους θησαυρούς της Αθηναϊκής Ριβιέρας, παραλίες με καθαρά, ήρεμα νερά και μαγαζάκια με φρέσκο φαγητό δίπλα στο κύμα.

Οι παραλίες Πουνταζέζα, Ασημάκη και Πέρδικα, έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ξεχωρίζουν για την ομορφιά του και το φυσικό τοπίο που προσφέρουν.

Οι 3 παραλίες του Σουνίου που ξεχωρίζουν

Πουνταζέζα ή Πουντα ζέζα

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Η παραλία προσφέρει εύκολη πρόσβαση και θεωρείται μία από τις πιο αγαπημένες της περιοχής, καθώς συνδυάζει με μοναδικό τρόπο το ήρεμο φυσικό τοπίο με τα καθαρά νερά.

Χωρίς να χάνει τον αυθεντικό της χαρακτήρα προσφέρει όλες τις ανέσεις που χρειάζεται ένας επισκέπτη, ενώ χαρακτηρίζεται από το λευκό βότσαλο και τα καταγάλανα νερά της.

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Ασημάκη

Πρόκειται για μία από τις πιο άγνωστες πλευρές του Σουνίου, που διατηρεί την γοητεία της, την ηρεμία και το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον που την πλαισιώνει.

Γύρω από την ακτή διαμορφώνονται βραχώδεις σχηματισμοί, ενώ τα νερά της παραμένουν καθαρά και ήρεμα δημιουργώντας το απόλυτο σκηνικό για χαλάρωση και αποφόρτιση από την καθημερινότητα.

Πέρδικα

Η Πέρδικα ξεχωρίζει για το άγριο φυσικό περιβάλλον και τα εντυπωσιακά καταγάλανα νερά διατηρώντας τον ανεπιτήδευτο γοητευτικό χαρακτήρα της.

Το βραχώδες σκηνικό και τα καταγάλανα, ήρεμα νερά ην καθιστούν ιδανική για εξερεύνηση και χαλάρωση, ενώ η αίσθηση απομόνωσης που προσφέρει ενισχύει τη μοναδικότητα της εμπειρίας.

Η διαδρομή προς το Σούνιο και η γύρω περιοχή, συμβάλλει με τον δικό της τρόπο στην εξόρμηση των επισκεπτών, καθώς αποτελεί μία από τις πιο όμορφες διαδρομές της Αττικής δίπλα στη θάλασσα.