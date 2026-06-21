Οι αρχές εξετάζουν στοιχεία που παραπέμπουν σε οργανωμένο διεθνές δίκτυο διαδικτυακής κακοποίησης, το οποίο φέρεται να λειτουργεί μέσω κλειστών ψηφιακών κοινοτήτων και να στοχοποιεί ανήλικα άτομα.

Σε σοβαρή υπόθεση διαδικτυακής εκμετάλλευσης ανηλίκων εμπλέκονται δύο 17χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε υπόθεση πορνογραφικού υλικού με ανήλικους και πιθανή σύνδεση με οργανωμένο δίκτυο που δρα στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο ανήλικοι φέρονται να εμπλέκονται σε διαδικτυακή δραστηριότητα που σχετίζεται με διακίνηση και κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο σύνδεσής τους με διεθνή ομάδα με χαρακτηριστικά «σαδιστικού» και εξτρεμιστικού χαρακτήρα, η οποία στοχοποιεί ανήλικα κορίτσια μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.

Έρευνες σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά σημεία της χώρας, με τον πρώτο 17χρονο να εντοπίζεται στην Κρήτη και τον δεύτερο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της αστυνομίας για τον εντοπισμό χρηστών που σχετίζονται με παράνομο υλικό στο διαδίκτυο.

Κατά την έρευνα στις ηλεκτρονικές συσκευές τους, οι αρχές φέρονται να εντόπισαν βίντεο και αρχεία που περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ενώ εξετάζονται επιπλέον δεδομένα που ενδέχεται να αποκαλύψουν ευρύτερη εμπλοκή σε διαδικτυακά δίκτυα.

Δικογραφίες κακουργηματικού χαρακτήρα

Σε βάρος των δύο ανηλίκων έχει σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, με τις κατηγορίες να αφορούν την πορνογραφία ανηλίκων και άλλες συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών εγκλημάτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι συλληφθέντες έχουν ήδη οδηγηθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και αναμένεται να συνεχιστεί η ανακριτική διαδικασία, με στόχο να αποσαφηνιστεί το εύρος της εμπλοκής τους και τυχόν διασυνδέσεις με μεγαλύτερα κυκλώματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djeucmj2y24p?integrationId=40599y14juihe6ly}