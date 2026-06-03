Συνελήφθησαν 9 άτομα.

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου στην Παιανία, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ομάδα περίπου 30 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι, επιτέθηκε σε παρέα ανηλίκων στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγής.

Οι δράστες φέρονται να προσέγγισαν αρχικά τους νεαρούς απειλώντας τους και στη συνέχεια να εξαπέλυσαν συντονισμένη επίθεση χρησιμοποιώντας ρόπαλα. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας ανήλικος τραυματίστηκε στο κεφάλι από χτυπήματα που δέχθηκε.

Μετά την επίθεση, οι εμπλεκόμενοι αφαίρεσαν από έναν ακόμη ανήλικο αθλητικά παπούτσια αξίας περίπου 150 ευρώ και διέφυγαν από το σημείο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποίησαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο των αναζητήσεων εντοπίστηκε κοντά στο κοιμητήριο της Παιανίας όχημα που εξετάζεται ως πιθανό μέσο διαφυγής των δραστών.

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στη σύλληψη εννέα ατόμων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ληστεία κατά συναυτουργία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

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Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων καθώς και για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.