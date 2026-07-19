Η ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μια προσωπική ποδοσφαιρική ανάμνηση μοιράστηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανήμερα του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θυμούμενος τον πρώτο αγώνα Μουντιάλ που παρακολούθησε στη ζωή του.

Μετά το χθεσινό τεστ ποδοσφαιρικών γνώσεων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής επέστρεψε στις παιδικές του αναμνήσεις και περιέγραψε τη στιγμή που γνώρισε τη μαγεία της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Όπως ανέφερε σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, η πρώτη εικόνα από Μουντιάλ που έχει χαραχτεί στη μνήμη του ήταν το περίφημο «χέρι του Θεού» του Ντιέγκο Μαραντόνα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986 στο Μεξικό.

Η ιστορική φάση, στον προημιτελικό της Αργεντινής απέναντι στην Αγγλία, μεταδόθηκε σε μια διαφορετική εποχή για την ελληνική περιφέρεια, όταν οι μεγάλες αθλητικές στιγμές συχνά έφερναν τον κόσμο κοντά σε καφενεία και πλατείες.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θυμήθηκε εκείνη την εμπειρία από την τηλεόραση ενός καφενείου στο Ψυχρό Λασιθίου, όπου παρακολούθησε για πρώτη φορά έναν αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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{https://www.tiktok.com/@nikos.androulakis/video/7664143536207580438}