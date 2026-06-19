Αντί να γίνουν τα εγκαίνια της Έκθεσης από τον πρωθυπουργό το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, δηλαδή, στις 5-6 του μηνός να μετατεθούν στο επόμενο Σαββατοκύριακο. Στις 12-13 του μηνός.

Ένας αξιοπρόσεκτος προβληματισμός διατυπώνεται εσχάτως στο μυαλό ορισμένων κυβερνητικών αξιωματούχων ως προς τον χρόνο διεξαγωγής της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο προβληματισμός έγκειται στην άποψη ότι αυτή την χρονιά η ΔΕΘ πέφτει πολύ νωρίς, δηλαδή πολύ κοντά στο καλοκαίρι. Και ως εκ τούτου σκέφτονται μήπως θα πρέπει να μετατεθεί μία εβδομάδα αργότερα. Αντί να γίνουν τα εγκαίνια της Έκθεσης από τον πρωθυπουργό το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, δηλαδή, στις 5-6 του μηνός να μετατεθούν στο επόμενο Σαββατοκύριακο. Στις 12-13 του μηνός.

Ο προβληματισμός παρότι εκφράζεται από λίγα – ομολογουμένως- κυβερνητικά στελέχη με όλους τους υπόλοιπους κυβερνητικούς παράγοντες να δηλώνουν άγνοια αν όχι απορία, αξίζει να σημειωθεί.

Δεδομένου ότι η μόνη διαφορά από πέρυσι είναι ότι φέτος τα εγκαίνια της ΔΕΘ πέφτουν μόλις μία ημέρα νωρίτερα. Αντί για 6-7 του μήνα που είθισται να ανεβαίνει κάθε χρόνο ο πρωθυπουργός τώρα θα πρέπει να ανέβει στην συμπρωτεύουσα το διήμερο 5-6 του μήνα.

Κι επειδή οι καιροί είναι πονηροί και το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών τον Σεπτέμβριο είναι στο τραπέζι , ας συγκρατήσουμε τον προβληματισμό.

Αν και δια γυμνού οφθαλμού δεν φαίνεται πως η συγκεκριμένη εβδομάδα μπορεί να εξυπηρετεί έναν εκλογικό αιφνιδιασμό. Αφού ούτως ή άλλως οι εκλογές θα πρέπει να έχουν προκηρυχθεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Εκτός κι υπάρχουν ψιλά γράμματα που δεν γνωρίζουμε..

Λ.Ι.