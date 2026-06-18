Είναι η άλλη, η λογοτεχνική, πλευρά του Προκόπη Παυλόπουλου. Λίγοι ξέρουν, ίσως μόνον εκείνοι που τον έχουν ζήσει από κοντά, ότι ο Προκόπης Παυλόπουλος γράφει ποίηση από τα εφηβικά του χρόνια. Κάποια ποιήματά του δημοσιεύθηκαν με ψευδώνυμο.

Σήμερα κυκλοφόρησε η, πρώτη, ποιητική συλλογή του πρώην ΠτΔ και Ακαδημαϊκού Προκόπη Παυλόπουλου με τίτλο «Σταλακτίτες», από τις εκδόσεις Gutenberg και με δεκατρία χαρακτικά του μεγάλου ζωγράφου μας Γιάννη Ψυχοπαίδη.

Είναι η άλλη, η λογοτεχνική, πλευρά του Προκόπη Παυλόπουλου. Λίγοι ξέρουν, ίσως μόνον εκείνοι που τον έχουν ζήσει από κοντά, ότι ο Προκόπης Παυλόπουλος γράφει ποίηση από τα εφηβικά του χρόνια.

Κάποια ποιήματά του δημοσιεύθηκαν με ψευδώνυμο.

Τώρα πια ο Προκόπης Παυλόπουλος -ελεύθερος άνθρωπος από κάθε πλευρά όπως τονίζει προς κάθε κατεύθυνση- πήρε την απόφαση να εκδώσει την πρώτη ποιητική συλλογή του. Και, φυσικά, είναι από καιρό έτοιμος να ακούσει πολλά και διάφορα από εκείνους που δεν θα κρίνουν την ποίησή του -ίσως και να μην την διαβάσουν- αλλά απλώς θα «στάξουν» ό,τι έχει απομείνει στο απόθεμα του φθόνου τους εναντίον του.

Όλα αυτά ο Προκόπης Παυλόπουλος τα είχε συνυπολογίσει καλά εδώ και καιρό. Κατά βάθος μάλιστα τα περιμένει. Στους φίλους του συνηθίζει να υπενθυμίζει το ρητό του Αισχύλου από τον «Αγαμέμνονα»: «ὁ δ᾽ ἀφθόνητός γ᾽ οὐκ ἐπίζηλος πέλει»…