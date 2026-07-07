Πηγές της Metlen αναφέρουν ότι η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου και στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Πιέσεις στη μετοχή της Metlen προκάλεσαν σήμερα οι φήμες που διακινήθηκαν στην αγορά περί επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με την εταιρεία να απαντά με κατηγορηματικό τρόπο, διαψεύδοντας κάθε σχετικό σενάριο.

Πηγές προσκείμενες στη διοίκηση της Metlen ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου και στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η θετική πορεία της εταιρείας αναμένεται να αποτυπωθεί και στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, τα οποία εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν στις αρχές Αυγούστου.

Παράγοντες της αγοράς συνδέουν τη διαρροή των συγκεκριμένων φημών όχι μόνο με το ευρύτερο κλίμα που έχει δημιουργηθεί στο Χρηματιστήριο λόγω των πρόσφατων αυξήσεων κεφαλαίου άλλων εισηγμένων, αλλά και με την έντονη δραστηριότητα επενδυτικών κεφαλαίων που διατηρούν σημαντικές θέσεις short στη μετοχή της Metlen.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το συνολικό ποσοστό των ανοικτών short θέσεων στη μετοχή διαμορφώνεται στο 7,07%, με επενδυτικά σχήματα όπως οι Kintbury Capital, AKO Capital, JPMorgan Asset Management, Marshall Wace, White Creek Capital και Eleva Capital να συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών παικτών. Η σημαντική άνοδος της μετοχής σε σχέση με τα επίπεδα στα οποία είχαν ληφθεί οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις αυξάνει την πίεση για τους short επενδυτές, καθώς εντείνεται ο κίνδυνος καταγραφής σημαντικών ζημιών.

Να σημειωθεί πως οποιαδήποτε συζήτηση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις τρέχουσες αποτιμήσεις θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να προχωρήσει, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η εταιρεία έχει ήδη επιλέξει την αγορά ιδίων μετοχών ως πιο συμφέρουσα επενδυτική κίνηση. Τέλος, οι τιμές-στόχοι που έχουν θέσει διεθνείς επενδυτικοί οίκοι για τη Metlen παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής, στοιχείο που, όπως τονίζουν, καθιστά ακόμη πιο απίθανο το ενδεχόμενο μιας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στην παρούσα συγκυρία.

