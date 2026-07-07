Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.541,99 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,72%.

Με ήπιες απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών, κυρίως στον τραπεζικό κλάδο, μετά το πρόσφατο ανοδικό σερί της αγοράς.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.541,99 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,72%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 369,66 εκατ. ευρώ, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να συγκεντρώνει τον υψηλότερο τζίρο της συνεδρίασης, ύψους 100,8 εκατ. ευρώ, κλείνοντας στα 46,92 ευρώ με οριακή πτώση 0,17%.Από το σύνολο των μετοχών που διακινήθηκαν, 55 έκλεισαν με άνοδο, 75 υποχώρησαν και 73 παρέμειναν αμετάβλητες, αποτυπώνοντας την επικράτηση των πωλητών σε μια συνεδρίαση αυξημένου τζίρου και επιλεκτικών ρευστοποιήσεων.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 1,47% στις 2.858,8 μονάδες, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε με απώλειες 0,74% στις 6.454,8 μονάδες. Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM διαμορφώθηκε στις 3.220 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,61%.

Στις τράπεζες, η Πειραιώς υποχώρησε κατά 1,67% στα 9,28 ευρώ με τζίρο 53,3 εκατ. ευρώ, η Eurobank έκλεισε στα 4,32 ευρώ με απώλειες 1,89% και συναλλαγές 29,6 εκατ. ευρώ, η Εθνική Τράπεζα διαμορφώθηκε στα 15,68 ευρώ με πτώση 1,72% και τζίρο 28,2 εκατ. ευρώ, ενώ η Alpha Bank έκλεισε στα 4,12 ευρώ, χαμηλότερα κατά 0,94%, με συναλλαγές 37,1 εκατ. ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη στήριξη στον Γενικό Δείκτη παρείχε η Coca-Cola HBC, η οποία ενισχύθηκε κατά 2,2% στα 59,90 ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης η ΕΥΔΑΠ (+0,84%), η ΕΛΧΑ (+0,40%) και η Optima Bank (+0,39%).

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Αντίθετα, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν η Cenergy (-2,42%), η Lamda Development (-1,73%), η Motor Oil (-1,66%), η Τιτάν (-1,44%), η ΑΚΤΟΡ (-1,38%), η Metlen (-1,37%), η Βιοχάλκο (-1,36%) και η Credia (-1,20%).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Κρι Κρι κατέγραψε άνοδο 3,84% στα 28,40 ευρώ, ενώ η ΕΥΑΘ ενισχύθηκε κατά 3,52% και ξεπέρασε το επίπεδο των 5 ευρώ. Στον αντίποδα, ο Σαράντης υποχώρησε κατά 1,95% και ο ΑΔΜΗΕ κατά 1,59%.