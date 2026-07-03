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Έπεσε από τον πρώτο όροφο του ξενοδοχείου.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο Χαλάνδρι, όταν ένας 17χρονος, υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 05:00, με τον ανήλικο να πέφτει από μπαλκόνι του πρώτου ορόφου του ξενοδοχείου, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 17χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από τους γιατρούς.