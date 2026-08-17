Ο Τραμπ τα έβαλε ξανά με δημοσιογράφο του CNN.

Ακόμα μία επίθεση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφο, στο Οβάλ γραφείο, αντιδρώντας σε ερώτησή της, την οποία τελικά δεν απάντησε ποτέ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αρέσκεται να ξεσπά σε δημοσιογράφους όταν τον ενοχλούν αυτά που τον ρωτούν. Και η Κρίστεν Χολμς του CNN, που δέχθηκε σήμερα τα πυρά του, είναι συχνή αποδέκτης των αυστηρών «επιπλήξεών» του.

Η δημοσιογράφος του αμερικανικού δικτύου επιχείρησε να κάνει μια ερώτηση στον Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον ναυαγοσώστη Ράιντερ Γουίλιαμς και τον νεαρό που έσωσε, τον Ναθάνιελ Ρέι, σε στιγμιότυπο που έγινε viral πρόσφατα.

«Σιωπή, σιωπή! Είσαι αυθάδης μπροστά σε αυτό τον νεαρό», αντέδρασε ο Τραμπ. «Δεν τη θεωρείς αυθάδη;», συμπλήρωσε απευθυνόμενος στους συνομιλητές του. Όταν ρώτησε τη δημοσιογράφο σε ποιο Μέσο εργάζεται και εκείνη του απάντησε πως είναι ρεπόρτερ του CNN, η επίθεση συνεχίστηκε.

«Fake news. Σιωπή, μεταδίδεις ψευδείς ειδήσεις», της είπε μεταξύ άλλων, χωρίς τελικά να την αφήσει να ολοκληρώσει την ερώτηση, την οποία βέβαια δεν απάντησε ποτέ.

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Η επίθεση στη Χολμς συνεχίστηκε και από λογαριασμό του Λευκού Οίκου στα social media, με αναφορές όπως «είναι ντροπή για το φερόμενο επάγγελμά της» και «μια μέρα τα παιδιά σου θα δουν την αηδιαστική και απάνθρωπη ερώτησή σου και θα ντραπούν που έχουν έναν γονιό τόσο άκαρδο και εκδικητικό».

Η επίθεση του Τραμπ στη δημοσιογράφο του CNN

{https://x.com/RapidResponse47/status/2089414326570418667}