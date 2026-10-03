Παρά την απομόνωση, η κοινωνική ζωή είναι έντονη.

Μια απόλυση στα 59 της χρόνια έγινε η αφορμή για να αλλάξει εντελώς ζωή και να βρεθεί σε ένα από τα πιο απομονωμένα σημεία του πλανήτη. Η Μέι Λι, πρώην στέλεχος μάρκετινγκ και επικοινωνίας της HP, αποφάσισε το 2025 να αφήσει πίσω της τη Silicon Valley και να εργαστεί εποχικά στην Ανταρκτική.

Σήμερα, στα 60 της, περιγράφει στο Business Insider πώς κυλά μια συνηθισμένη ημέρα στον σταθμό McMurdo, όπου εργάστηκε ως τεχνικός εφοδιασμού και ετοιμάζεται να επιστρέψει σε νέο ρόλο, αυτή τη φορά ως broadcast engineer.

Από τη Silicon Valley στους πάγους

Η καθημερινότητα στο McMurdo απέχει πολύ από το ευέλικτο πρόγραμμα στο οποίο είχε συνηθίσει. Η ημέρα της ξεκινούσε στις 06:30 και στις 07:30 έπρεπε να βρίσκεται στη θέση της, με το ωράριο να διαρκεί μέχρι τις 17:30, από Δευτέρα έως Σάββατο.

Ένα πράγμα, πάντως, δεν την απασχολούσε: η κίνηση στους δρόμους. Στον σταθμό οι εργαζόμενοι μετακινούνται κυρίως με τα πόδια.

Η δουλειά της περιλάμβανε τη διαχείριση αποθεμάτων και την παραλαβή φορτίων. Όταν έφτασε τον Οκτώβριο, το χιόνι είχε φτάσει περίπου τα 60 εκατοστά και χρειάστηκε να ανοίξει μόνη της διάδρομο προς την αποθήκη. Καθημερινά παραλάμβανε εμπορεύματα, τα μετέφερε με περονοφόρο και έλεγχε εάν συμφωνούσαν με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων.

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Οι μπανάνες γίνονται πολύτιμες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το φαγητό. Όσο τα μεγάλα μεταγωγικά C-17 πραγματοποιούν τακτικές πτήσεις, φτάνουν στον σταθμό φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γνωστά ως «freshies».

Καθώς όμως περνά η σεζόν, οι προμήθειες περιορίζονται. Η Λι θυμάται εργαζομένους να κρατούν μπανάνες στα προσωπικά τους ψυγεία για να διαρκέσουν περισσότερο, ενώ προς το τέλος της περιόδου επιβάλλονταν ακόμη και περιορισμοί στα αυγά. Παρ’ όλα αυτά, χαρακτηρίζει το φαγητό ποικίλο και καλό.

Ραδιόφωνο, χορός και νυχτερινά κέντρα

Παρά την απομόνωση, η κοινωνική ζωή είναι έντονη. Μετά τη δουλειά υπάρχουν δραστηριότητες από χειροτεχνίες και χορό μέχρι μουσικά συγκροτήματα. Η ίδια έγινε εθελόντρια στη βιβλιοθήκη και απέκτησε δική της ραδιοφωνική εκπομπή.

Υπάρχουν ακόμη και δύο νυχτερινά κέντρα, ιδιαίτερα δημοφιλή τα Σάββατα. Το καλοκαίρι, μάλιστα, το φως της ημέρας παραμένει για 24 ώρες, δημιουργώντας μια παράξενη αίσθηση: μπορεί κάποιος να φύγει από το κλαμπ στις 02:00 και έξω να είναι ακόμη φωτεινά.

Η Κυριακή είναι η μοναδική πραγματικά ελεύθερη ημέρα. Πολλοί επιλέγουν πεζοπορία ή τρέξιμο, ενώ διοργανώνονται επιστημονικές ομιλίες μετά το δείπνο. Για τη Λι, η εμπειρία ήταν τόσο θετική ώστε αποφάσισε να επιστρέψει για ακόμη μία σεζόν στους πάγους.

Πηγή Business Insider