Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Μία σύντομη συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» παραχώρησε ο Λάκης Γαβαλάς, κατά τη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκε στα γυρίσματα του GNTM, στη σχέση του με την Άννα Βίσση και στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου.

«Τα γυρίσματα τα έχουμε τελειώσει, εκτός από την απονομή του ή της βραβευθέντος…», εξήγησε αρχικά μιλώντας για το GNTM.

Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη και η σχέση του με την Άννα Βίσση

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε στη σχέση του με την Άννα Βίσση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Βλέπω ότι η Άννα σαν ερμηνεύτρια είναι πάντα σταθερή, είναι οκ. Δηλαδή, υπήρχαν άλλοι πολλοί που θα ήθελα να είμαι φίλος και δεν ήμουν ποτέ… Υπάρχουν και άλλοι που ήμουν φίλους τους και δεν θέλουν να είμαι. Και πάλι, μου κάνει μία χαρά».

Μιλώντας για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Λάκης Γαβαλάς ανέφερε: «Εγώ έχω πει, μου άρεσε όταν πήγαινα τότε, παλαιότερα, γιατί τώρα τελευταία δεν ήθελα να τον βλέπω στην κατάσταση που ήταν…», εξήγησε αρχικά και πρόσθεσε:

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«Εγώ έκανα μία εγχείρηση για τα πόδια μου, όταν έγινε αυτό το πράγμα έπαθα το σοκ της ζωής μου. Λέω, από τη μία μου έκαναν τόσες εξετάσεις για να με βάλουν σε αυτή τη φάση, σε μία υπερσύγχρονη κλινική… Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος να πείθεται και να πάει σε έναν τόσο μικρό χώρο που έδειξαν… Θα σας πω κάτι που δεν έχω πει αλλού: Πηγαίνω σε ένα γυμναστήριο, κάποια στιγμή βλέπω να συνοδεύουν έναν άνθρωπο, να κλείνουν όλη την αίθουσα ενός ορόφου με δύο τύπους σαμουράι στιλ… Ντυμένος σαμουράι να κάνει ένα άθλημα, δεν ξέρω πώς το λένε, και αυτός ήταν αυτός ο γιατρός», κατέληξε ο Λάκης Γαβαλάς.

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