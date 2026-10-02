Τι συμβαίνει όταν οι κάμερες σταματούν να γράφουν και τα τηλεοπτικά πλατό αδειάζουν;

Το «TV Land», η νέα κωμική σειρά της ΕΡΤ, ανοίγει την πόρτα στα παρασκήνια μιας τηλεοπτικής παραγωγής, εκεί όπου τίποτα δεν τρέχει σωστά και τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία αρχίζουν γρήγορα να θολώνουν.

Σε σενάριο και πρωτότυπο concept του Γιώργου Β. Φειδά, σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρέλλου και καλλιτεχνική διεύθυνση Φρόσως Ράλλη, το «TV Land» κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1 το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 20:00.

Τι κρύβεται, όμως, πίσω από τη νέα σειρά της ΕΡΤ; Παρακάτω συγκεντρώνουμε τέσσερις λεπτομέρειες που αξίζει να γνωρίζετε πριν μπείτε στον κόσμο του «TV Land».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τι είναι R.E.M.;

Για την επιστήμη, R.E.M. είναι η φάση του ύπνου κατά την οποία τα μάτια του ανθρώπου κινούνται γρήγορα και τα όνειρα παίρνουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Στο «TV Land», όμως, είναι η R.E.M. Productions, μια τρελή εταιρεία παραγωγής. Όταν ο ιδιοκτήτης της εξαφανίζεται, αφήνοντας πίσω του άδεια ταμεία και πολλά προβλήματα, η κόρη του, Μαριάνθη (Αμαλία Καβάλη), καλείται να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά…

Βασικός στόχος της R.E.M. είναι να κρατήσει με κάθε τρόπο στον αέρα την καθημερινή σαπουνόπερα «Απαγορευμένη Εδέμ». Τα γραφεία της βρίσκονται στο ίδιο κτίριο με τα πλατό της σειράς και η αναστάτωση από τα γυρίσματα δεν αργεί να εξαπλωθεί παντού...





Τι είναι η «Απαγορευμένη Εδέμ»;

Η «Απαγορευμένη Εδέμ» είναι η… σειρά μέσα στη σειρά. Η καθημερινή σαπουνόπερα που κρατά ζωντανή τη R.E.M. Productions και εξασφαλίζει τις αμοιβές των ανθρώπων της γίνεται σταδιακά κάτι πολύ περισσότερο από μια τηλεοπτική παραγωγή. Γιατί οι δύο κόσμοι —της R.E.M. και της «Απαγορευμένης Εδέμ»— αρχίζουν σταδιακά να μπλέκονται… Όσα συμβαίνουν στην πραγματική ζωή των ανθρώπων της εταιρείας περνούν στο σενάριο και, λίγο αργότερα, όσα γράφονται για τους ήρωες της σαπουνόπερας αρχίζουν να συμβαίνουν και στους ίδιους.

Η τέχνη αντιγράφει τη ζωή ή η ζωή την τέχνη; Η πρώτη ατάκα που θα ακούσουμε στο πρώτο επεισόδιο μάς προειδοποιεί: «Μερικές φορές είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πού σταματάει το ψέμα και ξεκινάει η αλήθεια»…

Ποια είναι η Αλίκη;

Η Αλίκη (Φιλίππα Κουτούπα) είναι η νεοπροσληφθείσα υπάλληλος στην R.E.M., που βρίσκεται ξαφνικά σε έναν κόσμο που μοιάζει οικείος, αλλά λειτουργεί με τους δικούς του κανόνες. Το όνομά της, φυσικά, δεν είναι καθόλου τυχαίο, αν σκεφτεί κανείς το αστείρευτο σε φαντασία μυαλό του Γιώργου Β. Φειδά.

Όπως η Αλίκη της «Χώρας των Θαυμάτων» περνά στην άλλη πλευρά και βρίσκεται σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι ακριβώς όπως φαίνεται, έτσι και η ηρωίδα του «TV Land» περνά το δικό της κατώφλι και βρίσκεται στην τηλεοπτική…«χώρα των τεράτων».

Μάλιστα, οι προσεκτικοί θα παρατηρήσουν ότι το παιχνίδι με την «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» συνεχίζεται σε όλη τη σειρά, με μικρές αναφορές στους χαρακτήρες, στα σκηνικά, στα αντικείμενα και στις ατάκες.

Μόνο κωμωδία;

Πίσω από την κωμική ματιά του, το «TV Land» τολμά να ρίξει μια ειλικρινή ματιά στην τηλεόραση και στους ανθρώπους της, με τις αστείες, τις συγκινητικές αλλά και τις δύσκολες στιγμές της. Σε έναν κόσμο που μπορεί να γεννά όνειρα, αλλά και να τα γκρεμίζει, φέρνοντας τους ήρωες ακόμη και στα πρόθυρα να εγκαταλείψουν όσα ονειρεύτηκαν και να αφήσουν την τρέλα του χώρου να τους νικήσει. Γιατί, τελικά, πίσω από την τρέλα της τηλεόρασης βρίσκονται πάντα άνθρωποι που παλεύουν να κρατήσουν ζωντανά τα όνειρά τους.

Πρωταγωνιστούν: Αμαλία Καβάλη, Φιλίππα Κουτούπα, Σάννυ Χατζηαργύρη, Σύλβια Δεληκούρα, Βαγγέλης Σαλευρής, Νίκος Μήλιας, Ελπίδα Νικολάου, Φωτεινή Αθερίδου, Γιάννης Σοφολόγης Μπέζας, Κωνσταντίνος Φραντζής, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Στεφανία Γκουρνέλου, Ελίνα Μάλαμα, Δημήτρης Τσέλιος και οι Κώστας Αποστολάκης, Ιωάννης Παπαζήσης.