Η ανακοίνωση της G7 μετά την τηλεδιάσκεψη για τις απειλές Τραμπ σχετικά με το diesel.

Η G7 ανακοίνωσε ότι συντονισμένα θα αποδεσμεύσει 100 εκατομμύρια βαρέλια diesel και άλλων αποθεμάτων προϊόντων πετρελαίου, μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ενώ έκανε αναφορά και στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ, για απαγόρευση εξαγωγών, η οποία προκάλεσε την έκτακτη τηλεδιάσκεψη.

Εν μέσω των απειλών της Ουάσινγκτον προς την Ευρώπη ότι θα επιβάλει απαγόρευση εξαγωγών diesel εάν δεν αποδεσμευθούν αποθέματα πετρελαίου κίνησης, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μαρκ Κάρνεϊ και στη συνέχεια συγκάλεσε τηλεδιάσκεψη της G7.

Τι συμφώνησε η G7 για το diesel

Οι επτά ισχυρότερες οικονομίες- Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Βρετανία, ΗΠΑ- και η ΕΕ αποφάσισαν την αποδέσμευση 100 εκατ. βαρελιών, που θα ξεκινήσει αμέσως και θα ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων μηνών «περιλαμβάνοντας τη διάθεση σημαντικής ποσότητας diesel κατά το αρχικό στάδιο (εντός των πρώτων 20 ημερών) από τα μέλη και τους εταίρους της G7», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Επίσης, συμφωνήθηκε ο συντονισμός των χρονοδιαγραμμάτων συντήρησης στα διυλιστήρια των χωρών της G7 «ώστε να αποφευχθούν οι ταυτόχρονες διακοπές λειτουργίας και να αυξηθούν προσωρινά τα ποσοστά αξιοποίησης δυναμικότητας, όπου αυτό είναι εφικτό». Εξάλλου, η G7 «ενθαρρύνει τη συνεργασία με χώρες που διαθέτουν σημαντική δυναμικότητα διύλισης να ενισχύσουν την παραγωγή διυλισμένων προϊόντων, ιδιαίτερα του diesel», λόγω των συνεχιζόμενων πιέσεων που δέχεται η αγορά.

Η αναφορά της G7 στην απειλή Τραμπ

Η ανακοίνωση της G7 κάνει ουσιαστικά αναφορά στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών diesel, εάν δεν υπάρξει αποδέσμευση αποθεμάτων.

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«Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να απέχουμε από περιορισμούς στις εξαγωγές ενέργειας και προϊόντων ενέργειας ανάμεσα στις χώρες της G7 και καλούμε όλους τους παραγωγούς να απέχουν από την επιβολή απαγορεύσεων οι οποίες θα μπορούσαν να οξύνουν τις εντάσεις στην αγορά», αναφέρει η ανακοίνωση, αποκλείοντας, κατά τα φαινόμενα, μια αμερικανική απαγόρευση εξαγωγών.

Τραμπ: Η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια ποσότητα από τα αποθέματα diesel

Λίγη ώρα πριν από την κοινή δήλωση της G7, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει «τεράστια ποσότητα» από τα αποθέματα diesel που διαθέτει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε αυτή την εξέλιξη μέσω των social media και πρόσθεσε ότι η αποδέσμευση των ευρωπαϊκών αποθεμάτων diesel θα ξεκινήσει αμέσως.

Η ανάρτηση του Τραμπ για το diesel

«Η Ευρώπη συμφώνησε μόλις να αποδεσμεύσει τεράστια ποσότητα από τα μεγάλα αποθέματα diesel. Η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως. Ευχαριστώ για την προσοχή σας για αυτό το θέμα! Πρόεδρος DJT».

Η ανακοίνωση της G7 για το πετρέλαιο

Σήμερα εμείς, οι ηγέτες της G7, πραγματοποιήσαμε τηλεδιάσκεψη για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων που απειλούν ενεργειακή ασφάλειά μας. Αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή αστάθεια στις αγορές πετρελαίου- με τις τιμές που εκτινάσσονται να απειλούν την οικονομική σταθερότητα και την ευημερία των πολιτών μας- συμφωνήσαμε σε αποφασιστικά, συντονισμένα μέτρα για τη σταθεροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού, την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το σοκ τις απότομες μεταβολές των τιμών και την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας των παγκόσμιων ενεργειακών συστημάτων.

Θα συντονίσουμε τα προγράμματα συντήρησης στα διυλιστήρια των χωρών της G7, προκειμένου να αποφευχθούν οι ταυτόχρονες διακοπές λειτουργίας και να αυξηθούν προσωρινά τα ποσοστά αξιοποίησης της δυναμικότητας, όπου αυτό είναι εφικτό. Επίσης, ενθαρρύνουμε τη συνεργασία με χώρες που έχουν σημαντική δυναμικότητα διύλισης ώστε να ενισχυθεί η παγκόσμια παραγωγή διυλισμένων προϊόντων- ιδίως του diesel- υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων πιέσεων στην αγορά στον συγκεκριμένο τομέα.

Η G7 ζητά από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να επιτηρεί την άμεση και πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεων του Μαρτίου 2026. Σε αυτό το πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που έχουν ήδη εκπληρωθεί, θα υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας με συντονισμένη διάθεση 100 εκατομμυρίων βαρελιών, μέσω του ΔΟΕ, που θα ξεκινήσει αμέσως και θα διαρκέσει 4 μήνες, περιλαμβάνοντας τη διάθεση σημαντικής ποσότητας diesel τις πρώτες 20 ημέρες, από τα μέλη της G7 και τους εταίρους. Θα συνεδριάσουμε στο πλαίσιο του ΔΟΕ τις επόμενες ημέρες, για να συζητήσουμε την πιθανότητα επιπλέον αποδεσμεύσεων diesel, εάν κριθεί αναγκαίο.

Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να απέχουμε από περιορισμούς στις εξαγωγές ενέργειας και προϊόντων ενέργειας ανάμεσα στις χώρες της G7 και καλούμε όλους τους παραγωγούς να απέχουν από την επιβολή απαγορεύσεων οι οποίες θα μπορούσαν να οξύνουν τις εντάσεις στην αγορά.

Καλούμε τον ΔΟΕ να παρακολουθεί τον αντίκτυπο αυτών των μέτρων στην ενεργειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα της αγοράς και να επιτηρεί την εφαρμογή των δεσμεύσεων. Η σχετική έκθεση θα πρέπει να υποβληθεί εντός 20 ημερών και θα περιλαμβάνει εφικτές συστάσεις για τη βελτίωση μελλοντικών ενεργειών αντιμετώπισης, συμπεριλαμβανομένης να αναπλήρωσης αποθεμάτων.

Καταδικάζουμε τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ιράν εναντίον γειτονικών του κρατών στην περιοχή και τη διατάραξη του διεθνούς εμπορίου, της ενεργειακής ασφάλειας και της παγκόσμιας οικονομίας. Απευθύνουμε έκκληση για άμεση και πλήρη αποκατάσταση των δικαιωμάτων και των αρχών της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και εκφράζουμε την αποφασιστικότητά μας να εντείνουμε τις συλλογικές προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση. Επικροτούμε τις ΗΠΑ για τις προσπάθειές τους να διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή εμπορίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Θα διατηρήσουμε τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, συνεργαζόμενοι παράλληλα με τον ΔΟΕ και τους παγκόσμιους εταίρους, για την αποτροπή περαιτέρω επιπτώσεων στις αγορές καυσίμων, φυσικού αερίου και άλλων προϊόντων.

Οι ανησυχίες των πολιτών μας για τις τιμές ενέργειας παραμένουν κορυφαία προτεραιότητα. Θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και θα είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε τα μέτρα ανάλογα με τις ανάγκες. Οι σημερινές συμφωνίες σηματοδοτούν ένα βήμα προς ένα πιο ασφαλές, διαφανές και ανθεκτικό ενεργειακό μέλλον.