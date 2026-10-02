Σύμφωνα με την El Mundo, πρόσωπα του περιβάλλοντος του Σάντσεθ θεωρούν «πιθανό» το ενδεχόμενο ο Ισπανός πρωθυπουργός πλέον να προκηρύξει εκλογές.

Το κοινοβούλιο της Ισπανίας, όπως αναμενόταν, καταψήφισε την πρόταση Σάντσεθ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Η κυβέρνηση έχασε τις ψήφους κλειδιά για να διασφαλίσει το πακέτο έκτακτων μέτρων που στόχο είχαν την αντιμετώπιση της κρίσης για προσιτή στέγαση στη χώρα, την ώρα που έξω από το κοινοβούλιο είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες διαδηλωτές υπέρ των μέτρων.

Σύμφωνα με το AP, το Καταλανικό κόμμα του Κάρλος Πουτζδεμόν προχώρησε σε όσα είχε ανακοινώσει λίγες ώρες πριν και καταψήφισε και τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου της κρίσιμης ψηφοφορίας.

Η κίνηση αυτή καταδίκασε τα μέτρα όταν στην ψηφοφορία το κεντροδεξιό κόμμα Partido Popular (PP) και το ακροδεξιό Vox ψήφισαν ένα ηχηρό «όχι» στα μέτρα του Σάντσεθ.

Προς πρόωρες εκλογές ο Σάντσεθ

Σύμφωνα με τα διεθνή και ισπανικά Μέσα, ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να προκηρύξει πρόωρες εκλογές ακόμα και στις 29 Νοεμβρίου, μετά τη νέα ήττα της κυβέρνησής του.

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Αρχικά φάνηκε ότι θα είχε την επαρκή κοινοβουλευτική στήριξη για να περάσει τουλάχιστον ένα από τα δύο διατάγματα. Αλλά αργά το βράδυ της Πέμπτης, το Καταλανικό κόμμα, που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ιδιοκτητών, ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει και τα δύο διατάγματα, διασφαλίζοντας ότι δεν θα περάσει ο νόμος.

Ο Σάντσεθ απάντησε άμεσα στην ανακοίνωση των Καταλανών γράφοντας στο X ότι δεν είχε σκοπό να αποσύρει τα διατάγματα και χαρακτήρισε την ψηφοφορία ως σημείο – κλειδί. «Η ώρα της αλήθειας έφτασε», έγραψε στο Χ και πρόσθεσε πως οι βουλευτές είχαν την υποχρέωση να καταθέσουν την ψήφο τους που θα κρίνει τις επόμενες γενιές.

Η τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία στην Ισπανία λήγει το επόμενο καλοκαίρι και η ψηφοφορία αυτή εντείνει τις εικασίες ότι ο πρωθυπουργός - ο οποίος δέχεται πιέσεις λόγω της συνεχιζόμενης μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα, καθώς και υποθέσεων διαφθοράς που εμπλέκουν μέλη της οικογένειάς του και στενούς πολιτικούς συμμάχους - ενδέχεται να αναζητήσει την κατάλληλη στιγμή για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Καθώς το ζήτημα της στέγασης συγκαταλέγεται σταθερά στις βασικές ανησυχίες των Ισπανών, ο Σάντσεθ φαίνεται πλέον έτοιμος να επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί τη λαϊκή δυσαρέσκεια, παρουσιάζοντας την αντιπολίτευση ως εμπόδιο στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Κατόπιν αιτήματος του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Σάντσεθ και του ακροαριστερού σχηματισμού Sumar, που απαρτίζουν τον κυβερνητικό συνασπισμό της Ισπανίας, η ψηφοφορία της Παρασκευής διεξήχθη με ανάταση της χειρός, αναγκάζοντας τους βουλευτές να αποκαλύψουν δημόσια τη στάση τους απέναντι στα κυβερνητικά μέτρα για τη στέγαση.

Η πρόταση Σάντσεθ

Μόλις λίγες μέρες πριν, στις 29 Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε κοινωνικά μέτρα απέναντι στη στεγαστική κρίση.

Με αφορμή την περίπτωση έξωσης της 87χρονης Μαρικάρμεν στη Μαδρίτη, μετά από ιλιγγιώδη αύξηση του ενοικίου του σπιτιού της από funds, και του ξεσηκωμού που προκάλεσε η είδηση, η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων ενοικίασης. Την ανακοίνωση των μέτρων έκανε μέσω ανάρτησης στο Χ, η υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Σάντσεθ, Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ. Για να περάσουν τα μέτρα θα πρέπει να ψηφισθούν στο κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ ωστόσο δεν διαθέτει πλειοψηφία. Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε μίλις πριν δύο μέρες για τη λήψη μέτρων κατά της στεγαστικής κρίσης.

Τι περιελάμβανε το πακέτο μέτρων

Η ψηφοφορία στην ολομέλεια του Κογκρέσου την Παρασκευή ολοκληρώθηκε με 172 ψήφους υπέρ, 178 κατά και καμία αποχή. Μετά την κοινοβουλευτική απόρριψη, οι διατάξεις που περιλαμβάνονται και στα δύο διατάγματα, οι οποίες προέκυψαν από τις διαμαρτυρίες που πυροδότησε η έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν, στις 23 Σεπτεμβρίου, θα πάψουν να ισχύουν και επανέρχεται το προηγούμενο νομικό πλαίσιο.

Το πρώτο διάταγμα, το οποίο έχει ήδη αποσυρθεί, ήταν το πιο ολοκληρωμένο. Ενίσχυε την προστασία από τις εξώσεις για ευάλωτα νοικοκυριά χωρίς εναλλακτική στέγαση, όριζε αυστηρότερα ρυθμιζόμενες ενοικιάσεις τύπου AirBnb, περιόριζε ορισμένες κερδοσκοπικές αγορές ακινήτων, εισήγαγε όρια στις αυξήσεις ενοικίων, φορολογικά κίνητρα για ιδιοκτήτες ακινήτων που προσφέρουν προσιτά ενοίκια, επιδοτήσεις για ορισμένους ενοικιαστές, χρηματοδότηση 0% για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην πρώτη κατοικία, μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 4% για επιδοτούμενες κατοικίες και μέτρα για την επέκταση και προστασία του δημόσιου αποθέματος κατοικιών.

Το δεύτερο διάταγμα αφορούσε σχεδόν αποκλειστικά στην παροχή μεγαλύτερης σταθερότητας στις τυπικές συμβάσεις ενοικίασης κατοικιών. Το κύριο μέτρο ήταν ότι, μόλις λήξει η ελάχιστη νόμιμη διάρκεια της σύμβασης – δηλαδή 5 χρόνια εάν ο ιδιοκτήτης ήταν ιδιώτης και 7 εάν το ακίνητο ανήκει σε εταιρεία - η μίσθωση θα μπορούσε να παραταθεί αυτόματα και διαδοχικά, αντί να χρειάζεται απαραίτητα ο ενοικιαστής να υπογράψει νέο συμβόλαιο.