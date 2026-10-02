Η κυβέρνηση χρειάζεται την αποχή από την ψηφοφορία των καταλανών εθνικιστών βουλευτών του κόμματος Junts για την έγκριση τουλάχιστον της μίας από τις δύο νομοθετικές πράξεις.

Οι ισπανοί βουλευτές ψηφίζουν σήμερα επί δύο πράξεων νομοθετικού περιεχομένου για τη στέγη που προωθεί η ισπανική κυβέρνηση αντιμέτωπη με μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας σε μία ψηφοφορία η έκβαση της οποίας δεν είναι εγγυημένη και κινδυνεύει να φέρει σε δυσχερή θέση την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ. Σύμφωνα με την El Mundo, πρόσωπα του περιβάλλοντος του Σάντσεθ θεωρούν «πιθανό» το ενδεχόμενο ο πρωθυπουργός να προκηρύξει εκλογές, εφόσον τα δύο διατάγματα καταψηφιστούν και ανάλογα με το πώς θα αντιδράσει ο κόσμος στους δρόμους.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί γύρω από το κτίριο του κοινοβουλίου, καθώς οι διαδηλωτές που έχουν κατασκηνώσει εδώ και μέρες στην Πουέρτα ντελ Σολ ετοιμάζονται να κατευθυνθούν προς τα εκεί.

Οι σύνδεσμοι των ενοικιαστών πιέζουν για την υπερψήφιση των δύο νομοθετικών πράξεων που κατέθεσε η κυβέρνηση μετά την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ από το διαμέρισμα στο οποίο κατοικούσε επί εβδομήντα χρόνια, λόγω του εξωφρενικού ενοικίου που απαίτησε η εταιρεία ακινήτων που το αγόρασε.

Τα δύο κείμενα προβλέπουν την αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων ενοικίασης με τη λήξη τους, καθώς και μέτρα περιορισμού των εξώσεων ευάλωτων ενοικιαστών. Οι ρυθμίσεις στρέφονται κατά των επιθετικών επενδυτικών κεφαλαίων που αγοράζουν στεγαστικά ακίνητα σε χαμηλές τιμές για να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους.

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Ο ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, κάλεσε τους βουλευτές του κατακερματισμένου ισπανικού κοινοβουλίου, όπου η κυβέρνησή του δεν διαθέτει πλειοψηφία, να ψηφίσουν με «αίσθημα ευθύνης».

«Η ώρα της αλήθειας έφθασε», δήλωσε μέσω του Χ.

{https://x.com/sanchezcastejon/status/2105785691523138010}

Καταψηφίζουν δεξιά και ακροδεξιά

Η αντιπολίτευση της δεξιάς, το Λαϊκό Κόμμα, και της ακροδεξιάς, το Vox, έχουν ανακοινώσει ότι θα καταψηφίσουν τα δύο νομοθετικά κείμενα.

Η κυβέρνηση χρειάζεται την αποχή από την ψηφοφορία των καταλανών εθνικιστών βουλευτών του κόμματος Junts για την έγκριση τουλάχιστον της μίας από τις δύο νομοθετικές πράξεις. Αλλά το κόμμα του Κάρλες Πουτζντεμόν ανακοίνωσε χθες ότι θα καταψηφίσει και τα δύο κείμενα διότι τα θεωρεί κακοσυνταγμένα. Το καταλανικό κόμμα ζήτησε από την κυβέρνηση να τα αποσύρει και να συντάξει νέα κείμενα.

Η προσιτή στέγη είναι εδώ και χρόνια ένα από τα βασικά κοινωνικά προβλήματα της Ισπανίας και η πρόσφατη έξωση της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ προκάλεσε μεγάλες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στην Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις.

Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ που έγινε σύμβολο του κινήματος για προσιτή στέγη θα επιστρέψει σύντομα στο διαμέρισμά της έπειτα από συμφωνία με την ιδιοκτήτρια εταιρεία.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας, η χώρα των 50 εκατομμυρίων κατοίκων έχει έλλειμμα 700.000 κατοικιών.

Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές

Πηγές που βρίσκονται κοντά στον πρωθυπουργό εκτιμούν ότι η πιθανή απόρριψη των δύο πράξεων νομοθετικού περιεχομένου από το Junts, σε συνδυασμό με την επικείμενη επιστροφή του Κάρλες Πουτζντεμόν στην Ισπανία, μπορεί να έχει «εκρηκτικές συνέπειες» για την κυβέρνηση.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι «η συγκυρία από εδώ και πέρα θα είναι πολύ χειρότερη» και εισηγούνται την πρόωρη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών. Μέχρι σήμερα, ο Σάντσεθ προσανατολιζόταν στη διεξαγωγή τους το 2027, όμως οι τελευταίες εξελίξεις έχουν βάλει στο τραπέζι το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα. η πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία θα ήταν η 29η Νοεμβρίου.

Από το Junts, το οποίο έχει φέρει την κυβέρνηση στα πρόθυρα της κατάρρευσης, δηλώνουν στην El Mundo ότι δεν θεωρούν πιθανό ο Σάντσεθ να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, καθώς, κατά την εκτίμησή τους, «δεν θα διακινδυνεύσει να εγκαταλείψει την κυβέρνηση πριν από τη διεξαγωγή της δίκης της συζύγου του», η οποία αναμένει τον ορισμό της ημερομηνίας της ακροαματικής διαδικασίας. Εκεί, η πολιτική αγωγή αναμένεται να ζητήσει ποινή 13 ετών κάθειρξης, ενώ η Εισαγγελία θα ζητήσει την απαλλαγή της.

Το βέβαιο είναι ότι η ανακοίνωση του Junts πως θα καταψηφίσει τα δύο στεγαστικά διατάγματα, τα οποία ως εκ τούτου αναμένεται να απορριφθούν από το Κογκρέσο, έχει αυξήσει την ένταση στο PSOE τις τελευταίες ώρες, με το κόμμα να εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. «Ωστόσο, αυτό βρίσκεται στα χέρια του πρωθυπουργού», διευκρινίζει στέλεχος του κόμματος.

Σοσιαλιστικές πηγές εκτιμούν ότι, εάν τελικά απορριφθούν και τα δύο κείμενα, θα ήταν η κατάλληλη στιγμή για την προκήρυξη εκλογών, ώστε να αξιοποιηθεί το κλίμα κινητοποιήσεων στους δρόμους υπέρ της κυβέρνησης. Αρκετά στελέχη που μίλησαν στην ισπανική εφημερίδα αναγνωρίζουν ιδιωτικά ότι, για πρώτη φορά εδώ και μήνες, οι κινητοποιήσεις των πολιτών «τους ευνοούν».

Από την κυβέρνηση, πάντως, διαψεύδουν ότι διαπραγματεύονται με το κόμμα του Πουτζντεμόν προκειμένου να διασωθούν την τελευταία στιγμή τα δύο διατάγματα. «Το μόνο που πρέπει να κάνει το Junts είναι να απέχει, δεν υπάρχει τίποτα άλλο να συζητήσουμε», αναφέρουν από το επιτελείο του Σάντσεθ.