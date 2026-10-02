Κοινή ανακοίνωση των Τομέων Κοινωνικής Πολιτικής / Παιδί & Οικογένεια και Προστασίας του Πολίτη της ΕΛΑΣ για την αιματηρή επίθεση στο Λαύριο.

«Η νέα αιματηρή επίθεση στο Λαύριο, όπου μια 32χρονη γυναίκα και ο σύντροφός της τραυματίστηκαν σοβαρά από τον πρώην σύντροφό της, μπροστά στα δύο μικρά παιδιά της, συγκλονίζει και εξοργίζει», αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση οι Τομείς Κοινωνικής Πολιτικής / Παιδί & Οικογένεια και Προστασίας του Πολίτη της ΕΛΑΣ.

«Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η γυναίκα είχε καταγγείλει επανειλημμένα τον δράστη, ενώ είχε προηγηθεί και σύλληψή του. Τα στοιχεία αυτά εγείρουν αμείλικτα ερωτήματα για την αξιολόγηση του κινδύνου, την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων και την αποτελεσματικότητα της προστασίας που της παρασχέθηκε.

Είναι πολύ εύκολο, κύριε Χρυσοχοΐδη, να μεταφέρετε την ευθύνη στη Δικαιοσύνη και στις αποφάσεις της. Όμως ποιος είναι αυτός που καλείται να εφαρμόσει και να επιβλέψει στην πράξη τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης;

Στην περίπτωση της γυναίκας στο Λαύριο, μετά τις επανειλημμένες καταγγελίες και τα περιοριστικά μέτρα, υπήρχε άραγε μια συγκεκριμένη ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας που είχε την ευθύνη της παρακολούθησης της υπόθεσης και της προστασίας της; Ή αρκούμαστε στην καταγραφή των περιστατικών και στη δημιουργία ολοένα και περισσότερων ομάδων, χωρίς ουσιαστική συνέχεια και χωρίς πραγματική γνώση της κάθε γειτονιάς, της κάθε οικογένειας και του κάθε περιστατικού;

Δεν χρειαζόμαστε απλώς περισσότερες ομάδες και περισσότερες δομές στα χαρτιά. Χρειαζόμαστε αστυνομικούς που γνωρίζουν την περιοχή τους, γνωρίζουν τα περιστατικά και μπορούν να αντιληφθούν έγκαιρα πότε μια γυναίκα βρίσκεται σε πραγματικό κίνδυνο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση απαιτεί επαρκώς στελεχωμένα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, συστηματική και εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού, κατάλληλους και ασφαλείς χώρους για την καταγγελία και την προανάκριση, προστασία της ιδιωτικότητας και της αξιοπρέπειας των θυμάτων, πρόσβαση σε ψυχολογική υποστήριξη και ουσιαστική συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες και κοινωνικές υπηρεσίες. Η διερεύνηση των υποθέσεων οφείλει να είναι ταχεία, μεθοδική και απαλλαγμένη από έμφυλα στερεότυπα.

Καμία γυναίκα δεν πρέπει να χρειάζεται να καταγγείλει πέντε φορές ότι κινδυνεύει για να γίνει πιστευτή. Καμία καταγγελία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία ακόμη υπόθεση προς διεκπεραίωση», συνεχίζει η ανακοίνωση και προσθέτει:

«Η ΕΛ.Α.Σ. ζητά την πλήρη και σε βάθος διερεύνηση των χειρισμών στη συγκεκριμένη υπόθεση, την απόδοση ευθυνών όπου αυτές διαπιστωθούν και την ουσιαστική αξιολόγηση της εφαρμογής των μέτρων προστασίας.

Και ζητά από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να απαντήσει καθαρά:

1. Πώς αξιολογήθηκε και πώς επαναξιολογήθηκε η επικινδυνότητα του δράστη μετά από πέντε καταγγελίες και προηγούμενη σύλληψη;

2. Ποιος είχε την ευθύνη παρακολούθησης της υπόθεσης και ποιο συγκεκριμένο σχέδιο προστασίας είχε διαμορφωθεί για τη γυναίκα και τα πολύ μικρής ηλικίας παιδιά της;

3. Γιατί η προηγούμενη σύλληψη για ενδοοικογενειακή απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων δεν οδήγησε σε αυξημένα μέτρα προστασίας και επιτήρησης;

4. Ποια ακριβώς εκπαίδευση και μετεκπαίδευση έχουν οι αστυνομικοί που καλούνται να αξιολογήσουν και να διαχειριστούν περιστατικά έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας;

5. Πότε θα εφαρμοστεί το ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» που ο ίδιος ο Υπουργός έχει προαναγγείλει για δράστες υψηλού κινδύνου;»