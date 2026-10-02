Η εκδήλωση αναμένεται να στείλει πολλαπλά μηνύματα και στο εσωκομματικό πεδίο της ΝΔ, σε φίλους και αντιπάλους.

Μπορεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να θέλει να πραγματοποιεί συχνά συναντήσεις με κόσμο στην εκλογική του περιφέρεια στα νότια, ωστόσο η σημερινή εκδήλωση μάλλον έχει βαρύνουσα σημασία. Ο Νίκος Δένδιας καλεί φίλους και γνωστούς σήμερα στις 20:00 στο Akanthus Summer Club για ένα ποτό, με την προσέλευση στην εκδήλωση να αναμένεται κάτι παραπάνω από μαζική, σύμφωνα με την ανταπόκριση που καταγράφεται στο επιτελείο του ΥΠΕΘΑ.

Δε χωρά αμφιβολία πως η συγκεκριμένη εκδήλωση στη δεδομένη χρονική συγκυρία αναμένεται να λειτουργήσει και ως επίδειξη ισχύος και να στείλει πολλαπλά μηνύματα και στο εσωκομματικό πεδίο της ΝΔ, σε φίλους και αντιπάλους. Ως εκ τούτου, θα έχει τη σημασία του και ποιοι βουλευτές αλλά και στελέχη της ΝΔ θα δώσουν το παρών.

Όπως δε χωρά επίσης αμφιβολία, παρά το γεγονός ότι δεν είναι στις προθέσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, πως η σημερινή εκδήλωση θα δημιουργήσει ένα de facto πεδίο σύγκρισης με την εκδήλωση που διοργανώνει η Νέα Δημοκρατία υπό τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της την ερχόμενη Δευτέρα...

Ε.Σ.