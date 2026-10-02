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«Έξω οι φονιάδες! Έξω οι βάσεις τους! Απεμπλοκή της Ελλάδας τώρα από τους πολέμους!» αναφέρει το ΚΚΕ στο κάλεσμά του κατά της επίσκεψης Ρούμπιο.

Με μήνυμα «ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ανεπιθύμητος» οι Κομματικές Οργανώσεις Αττικής του ΚΚΕ καλούν τους εργαζόμενους και τη νεολαία «να διαδηλώσουν από το απόγευμα της Παρασκευής ως και την Κυριακή σε πλατείες κατά της επίσκεψής του στην Ελλάδα.

«Το ΚΚΕ καλεί τον λαό και τη νεολαία «σε συναγερμό, ετοιμότητα και αποφασιστική δράση!» και τονίζει: «Είναι ανεπιθύμητος ο υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που επισκέπτεται τη χώρα μας τις επόμενες μέρες! Έρχεται για να συμφωνήσει με την κυβέρνηση, με τη στήριξη και των άλλων κομμάτων, τη μονιμοποίηση των βάσεων του θανάτου στη χώρα μας, την ακόμα βαθύτερη εμπλοκή στους πολέμους. Δε δεχόμαστε η χώρα μας να γίνεται θύτης κατά άλλων λαών και στόχος αντιποίνων! Οι εργαζόμενοι, ο λαός και η νεολαία της Αττικής δίνουμε μαχητική απάντηση!

«Έξω οι φονιάδες! Έξω οι βάσεις τους! Απεμπλοκή της Ελλάδας τώρα από τους πολέμους! Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους! Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τα κόμματα της πολεμικής εμπλοκής! Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ανεπιθύμητος!».

Οι συγκεντρώσεις που έχουν προγραμματιστεί

Την Παρασκευή, 2 Οκτώβρη

- Στις 7 μ.μ., στη Ν. Ιωνία, στην πλατεία Σημηριώτη. Θα μιλήσει ο Πέτρος Αλέπης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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- Στις 7 μ.μ., στη Λυκόβρυση-Πεύκη, στην πλατεία Σοφούλη, θα μιλήσει η Αφροδίτη Κτενά, βουλευτής του ΚΚΕ.

- Στις 7 μ.μ., στα Πατήσια στην πλατεία Αγίας Βαρβάρας (σταθμός ΗΣΑΠ). Θα μιλήσει ο Γιώργος Τάτσης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

- Στις 7 μ.μ., στα Σεπόλια, στο σταθμό του Μετρό. Θα μιλήσει ο Κώστας Παπαδάκης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και ευρωβουλευτής.

- Στις 7.30 μ.μ., στον Πειραιά, στο σταθμό μετρό «Μανιάτικα». Θα μιλήσει ο Δημήτρης Ξεκαλάκης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.



Το Σάββατο 3 Οκτώβρη

- Στις 11 π.μ., στο Ίλιον στην πλατεία Γεννηματά. Θα μιλήσει ο Θοδωρής Σκολαρίκος, μέλος της ΚΕΟΕ του ΚΚΕ.

- Στις 11 π.μ., στην Πετρούπολη στην πλατεία ΗΡΩ. Θα μιλήσει ο Γιώργος Γκολιανόπουλος, μέλος της ΚΕΟΕ του ΚΚΕ.

- Στις 11 π.μ., στο Περιστέρι στην πλατεία Δημαρχείου. Θα μιλήσει ο Γιώργος Σιδέρης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

- Στις 11 π.μ., στο Μαρούσι, στο σταθμό του ΗΣΑΠ. Θα μιλήσει η Αφροδίτη Κτενά, βουλευτής του ΚΚΕ.

- Στις 11 π.μ., στην πλατεία Χαλανδρίου. Θα μιλήσει ο Μανώλης Ραπανάκης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ

- Στις 11 π.μ., στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Θα μιλήσει ο Κώστας Γιαννόπουλος, γραμματέας της Τ.Ο. Βορείου Τομέα.

- Στις 11 π.μ., στη Μεταμόρφωση στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου. Θα μιλήσει ο Πέτρος Αλέπης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

- Στις 11 π.μ., στον 'Αγιο Δημήτριο στην πλατεία 'Αρη Βελουχιώτη. Θα μιλήσει η Βαγγελιώ Πλατανιά, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

- Στις 11 π.μ., στην Καλλιθέα, στην πλατεία Κύπρου. Θα μιλήσει ο Χρήστος Κατσώτης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής.

- Στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία Μενιδίου. Θα μιλήσει ο Αλέξανδρος Κάμπας, γραμματέας της Τ.Ο. Βορειοδυτικής Αττικής.

- Στις 11 π.μ., πικετοφορία στο Δημαρχείο Χολαργού. Θα μιλήσει ο Αντώνης Ρεκλείτης, μέλος του Γραφείου της Τομεακής Επιτροπής Βόρειου Τομέα.

- Στις 11 π.μ., στο σταθμό ΗΣΑΠ στην Κηφισιά. Θα μιλήσει ο Αντώνης Καρναβάς, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Βόρειου Τομέα.

- Στις 6 μ.μ., στο Αιγάλεω, στην πλατεία Εσταυρωμένου. Θα μιλήσει ο Νίκος Καραγιάννης, μέλος της ΚΕΟΕ του ΚΚΕ.

- Στις 6.30 μ.μ., στο Χαϊδάρι στην πλατεία Ηρώων. Θα μιλήσει η Βιβή Δάγκα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής.

- Στις 6.30 μ.μ., στους Αμπελόκηπους στην πλατεία Αγίου Δημητρίου. Θα μιλήσει η Τόνια Γαρδούνη, μέλος του ΓΠ της ΕΠ της ΚΟΑ.

- Στις 6.30 μ.μ., στο 2ο Διαμέρισμα Αθήνας (Γούβα), στην πλατεία Πλυτά. Θα μιλήσει ο Αντώνης Ραλλάτος, μέλος της ΚΕΟΕ του ΚΚΕ.

- Στις 6.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία του Γέρακα. Θα μιλήσει ο Τάσος Γαλανόπουλος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

- Στις 7 .μ.μ, στο Πασαλιμάνι. Θα μιλήσει ο Νίκος Αμπατιέλος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής.

- Στις 7 μ.μ., στον Κορυδαλλό, στην πλατεία Ελευθερίας. Θα μιλήσει η Διαμάντω Μανωλάκου, βουλευτής του ΚΚΕ.

- Στις 7 μ.μ., στη Νίκαια, στην πλατεία Κρίνης. Θα μιλήσει ο Κυριάκος Ιωαννίδης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

- Στις 7 μ.μ., στο Κερατσίνι, στην πλατεία Κύπρου. Θα μιλήσει ο Μάκης Μακρής, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

- Στις 7 μ.μ., στο Πέραμα, στην πλατεία Τζορμπατζόγλου (Λεωφ. Ειρήνης και Κώστα Βάρναλη). Θα μιλήσει ο Μάρκος Μπεκρής, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

- Στις 7 μ.μ., στη Νέα Φιλαδέλφεια - Νέα Χαλκηδόνα στην πλατεία Πατριάρχου. Θα μιλήσει η Ιουλία Χρονοπούλου, Γραμματέας της Τ.Ο. Βορειοδυτικής Αθήνας.

- Στις 7 μ.μ., στο Γαλάτσι, Βεΐκου 4 (Εθνική Τράπεζα). Θα μιλήσει ο Νίκος Ρεμπάπης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

- Στις 7 μ.μ., στην πλατεία Νέας Σμύρνης. Θα μιλήσει ο Δημήτρης Βιτάλης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

- Στις 7 μ.μ., στου Ζωγράφου στην πλατεία Τερζάκη. Θα μιλήσει ο Γιώργος Τάτσης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

- Στις 7 μ.μ., στην Ηλιούπολη, στην πλατεία Φλέμινγκ. Θα μιλήσει ο 'Αρης Πλωμαρίτης, μέλος του ΓΠ της ΕΠ της ΚΟΑ.

Την Κυριακή 4 Οκτώβρη

- Στις 7 μ.μ., στην πλατεία ΗΣΑΠ Ηρακλείου. Θα μιλήσει ο 'Αρης Ευαγγελίδης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

- Στις 6.30 μ.μ., στον Ασπρόπυργο στην πλατεία θερμοκήπια. Θα μιλήσει ο Χρήστος Τσοκάνης, βουλευτής του ΚΚΕ.

- Στις 7 μ.μ., στα Πετράλωνα στην πλατεία Μερκούρη. Θα μιλήσει ο Μαρίνος Μακρής, γραμματέας της Τομεακής Οργάνωσης Α΄ Αθήνας και μέλος του ΓΠ της ΕΠ της ΚΟΑ.