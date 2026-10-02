«Ο Μάρκο Ρούμπιο εκπροσωπεί ό,τι πιο φρικιαστικό έχει να επιδείξει η αμερικανική πολιτική εντός και εκτός συνόρων», σημειώνει η Νέα Αριστερά.

«Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είναι ανεπιθύμητος», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Στις 6 και 7 Οκτωβρίου θα βρεθεί στη χώρα μας ο Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εξωτερικών του Τραμπ ηγείται της πολεμοκάπηλης και αναθεωρητικής «διπλωματίας» των ΗΠΑ, σέρνοντας τον κόσμο μας στην φρίκη των ένοπλων συγκρούσεων και των υπερεξοπλισμών. Ενορχηστρώνει την προσπάθεια ανατροπής νόμιμων και αναγνωρισμένων κυβερνήσεων. Καθοδηγεί την υπερσυντηρητική επίθεση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Βυθίζει τις κοινωνίες στην φτώχεια και την εξαθλίωση.

Η χρονική συγκυρία της παρουσίας του στην Ελλάδα και των συζητήσεων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και υπουργούς του, κάθε άλλο παρά τυχαία είναι», αναφέρει χαρακτηριστικά η Πατησίων και προσθέτει:

«Η Ελλάδα έχει προσδεθεί ακόμα πιο ενεργητικά στο άρμα των ΗΠΑ με τις συμφωνίες για μόνιμη παρουσία αμερικανικών βάσεων στην ελληνική επικράτεια, οι ένοπλες δυνάμεις μας επιχειρούν εκτός συνόρων υλοποιώντας την αμερικάνικη στρατηγική, ενώ τα κλειδιά της άμυνας της χώρας μας έχουν δοθεί στο Ισραήλ. Η ελληνική κυβέρνηση, δε, ακολουθεί πιστά και πρόθυμα τις εντολές του Τραμπ για αύξηση των υπερεξοπλισμών, αφαιρώντας κρίσιμους πόρους από το κοινωνικό κράτος.

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Παράλληλα, όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα, η απεσταλμενη των Τραμπ και Ρούμπιο στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, εκτοξεύει απειλές κατά της δημοκρατικής νομιμότητας στην Ελλάδα, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη να αποτελεί τον πιο πιστό υπηρέτη των αμερικανικών ενεργειακών επιδιώξεων στην χώρα μας και τα Βαλκάνια.

Ο Μάρκο Ρούμπιο εκπροσωπεί ό,τι πιο φρικιαστικό έχει να επιδείξει η αμερικανική πολιτική εντός και εκτός συνόρων. Η εμβάθυνση της συνεργασίας της Ελλάδας με τις ΗΠΑ μόνο κινδύνους μπορεί να επιφέρει για την χώρα μας, την κοινωνία και την ευρύτερη περιοχή.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είναι ανεπιθύμητος!».