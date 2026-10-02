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«Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπώλια», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ για την ανακοίνωση της Eurostat για τον πληθωρισμό.

«Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπώλια», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Eurostat που δείχνει αύξηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα από 3,7% τον Αύγουστο σε 5,1% τον Σεπτέμβρη.

Αναλυτικά η δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ:

«Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός στη χώρα μας ανήλθε σε 5,1%, έναντι 3,7% τον Αύγουστο του 2026.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 3,8% τον Σεπτέμβριο, από 3,2% τον Αύγουστο.

Στην ενέργεια η αύξηση ανήλθε στο 18,8%.

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Ο εισαγόμενος κατά την κυβέρνηση πληθωρισμός, στην Ελλάδα είναι 1,3% μεγαλύτερος στην Ελλάδα απ' ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπώλια.

Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη».